النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف إلى إيجابيات وسلبيات "المتسوق الخفي" في المرافق الصحية

أدة تستخدم لتحسين الأداء بالمنشآت وعُمِل بها في أمريكا قبل ٧٦ عامًا

أكد الباحث والمدرب في سلامة المرضى "سلطان المطيري"؛ أن المتسوق الخفي يعد من ضمن الأدوات المستخدمة في تحسين الأداء في المنشآت التجارية والصناعية والصحية، وهو ليس بالمجال الجديد؛ حيث تم العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1940م؛ ذلك منذ حوالي ٧٦ سنة، ويعرف بأنه: طريقة بحثية تتضمن استخدام أشخاص مدربين ومطلعين لقياس جودة الالتزام أو جودة عمليات الرعاية الصحية؛ عن طريق تمثيل دور المريض الحقيقي، ويقومون بإرسال تقارير حول تجاربهم بطريقة مفصلة إلى الجهة المسؤولة.
 
وبيَّن أن للتسوق الخفي إيجابياتٍ وسلبيات، ومن الإيجابيات تقييم الخدمة المقدمة للمرضى من خلال شخص مطلع على تلك الإجراءات، وهو أفضل من أداة قياس رضا المرضى من خلال الاستبيانات؛ ذلك لأن بعض المرضى عندما يصف رضاه عن الخدمة المقدمة له لا يعلم ما هي الإجراءات المطلوبة من الموظفين ومستوى الخدمة التي يجب أن تقدم له.
 
وأفاد "المطيري" أن سلبيات المتسوق الخفي: أنه يستطيع تقييم الخدمة الموجودة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية فقط ولا يمكنه تقييم الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أقسام العناية المركزة والعمليات، وأقسام التنويم وقسم المختبر والتغذية والعلاج الطبيعي.
 
وأضاف: "استخدام المتسوق الخفي لا يعطي تقييمًا دقيقًا عن مستوى الخدمة في قسم الطوارئ؛ حيث إن قسم الطوارئ في الفترة بين الساعة السادسة صباحاً والساعة ١٢ ظهراً، وهو الأمر الذي يختلف عنه في فترة وقت الذروة بين الساعة الخامسة مساء إلى الواحدة بعد منتصف الليل؛ حيث العدد الكبير من المرضى وحوادث السيارات في فترة الذروة، وبسبب هذه الكثافة العددية فإن تقييم قسم الطوارئ سيختلف أثناء الفترتين، ويشمل ذلك مدة انتظار المرضى والفترة الزمنية لتقييم المرضى وتنفيذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية".
 
وأوصى "المطيري" بأن لا تستخدم أداة المتسوق الخفي في تهديد العاملين؛ بل يجب استخدامها لمعرفة أماكن القصور وتحسينها، وأيضاً في حال اكتشاف تقصير في مستوى الخدمة فإنه يجب استخدام إحدى أدوات الجودة مثل أداة التحليل الجذري للأسباب للوصول إلى السبب الرئيس من التقصير، فقد يكون نظام الرعاية الصحية هو المسؤول وليس العاملون، وهذا يحد من التسرع في توجيه اللوم للعاملين أثناء اكتشاف أماكن التقصير، ومن الأمثلة على ذلك: طول انتظار المرضى في قسم العيادات الخارجية قد يكون السبب العدد القليل من الأطباء، وهنا يكون نظام الرعاية الصحية هو المسؤول الأول.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف إلى إيجابيات وسلبيات "المتسوق الخفي" في المرافق الصحية
سبق

أكد الباحث والمدرب في سلامة المرضى "سلطان المطيري"؛ أن المتسوق الخفي يعد من ضمن الأدوات المستخدمة في تحسين الأداء في المنشآت التجارية والصناعية والصحية، وهو ليس بالمجال الجديد؛ حيث تم العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1940م؛ ذلك منذ حوالي ٧٦ سنة، ويعرف بأنه: طريقة بحثية تتضمن استخدام أشخاص مدربين ومطلعين لقياس جودة الالتزام أو جودة عمليات الرعاية الصحية؛ عن طريق تمثيل دور المريض الحقيقي، ويقومون بإرسال تقارير حول تجاربهم بطريقة مفصلة إلى الجهة المسؤولة.
 
وبيَّن أن للتسوق الخفي إيجابياتٍ وسلبيات، ومن الإيجابيات تقييم الخدمة المقدمة للمرضى من خلال شخص مطلع على تلك الإجراءات، وهو أفضل من أداة قياس رضا المرضى من خلال الاستبيانات؛ ذلك لأن بعض المرضى عندما يصف رضاه عن الخدمة المقدمة له لا يعلم ما هي الإجراءات المطلوبة من الموظفين ومستوى الخدمة التي يجب أن تقدم له.
 
وأفاد "المطيري" أن سلبيات المتسوق الخفي: أنه يستطيع تقييم الخدمة الموجودة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية فقط ولا يمكنه تقييم الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أقسام العناية المركزة والعمليات، وأقسام التنويم وقسم المختبر والتغذية والعلاج الطبيعي.
 
وأضاف: "استخدام المتسوق الخفي لا يعطي تقييمًا دقيقًا عن مستوى الخدمة في قسم الطوارئ؛ حيث إن قسم الطوارئ في الفترة بين الساعة السادسة صباحاً والساعة ١٢ ظهراً، وهو الأمر الذي يختلف عنه في فترة وقت الذروة بين الساعة الخامسة مساء إلى الواحدة بعد منتصف الليل؛ حيث العدد الكبير من المرضى وحوادث السيارات في فترة الذروة، وبسبب هذه الكثافة العددية فإن تقييم قسم الطوارئ سيختلف أثناء الفترتين، ويشمل ذلك مدة انتظار المرضى والفترة الزمنية لتقييم المرضى وتنفيذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية".
 
وأوصى "المطيري" بأن لا تستخدم أداة المتسوق الخفي في تهديد العاملين؛ بل يجب استخدامها لمعرفة أماكن القصور وتحسينها، وأيضاً في حال اكتشاف تقصير في مستوى الخدمة فإنه يجب استخدام إحدى أدوات الجودة مثل أداة التحليل الجذري للأسباب للوصول إلى السبب الرئيس من التقصير، فقد يكون نظام الرعاية الصحية هو المسؤول وليس العاملون، وهذا يحد من التسرع في توجيه اللوم للعاملين أثناء اكتشاف أماكن التقصير، ومن الأمثلة على ذلك: طول انتظار المرضى في قسم العيادات الخارجية قد يكون السبب العدد القليل من الأطباء، وهنا يكون نظام الرعاية الصحية هو المسؤول الأول.
 

06 يناير 2017 - 8 ربيع الآخر 1438
09:09 PM
أدة تستخدم لتحسين الأداء بالمنشآت وعُمِل بها في أمريكا قبل ٧٦ عامًا

تعرف إلى إيجابيات وسلبيات "المتسوق الخفي" في المرافق الصحية

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
8
13,010

أكد الباحث والمدرب في سلامة المرضى "سلطان المطيري"؛ أن المتسوق الخفي يعد من ضمن الأدوات المستخدمة في تحسين الأداء في المنشآت التجارية والصناعية والصحية، وهو ليس بالمجال الجديد؛ حيث تم العمل به في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1940م؛ ذلك منذ حوالي ٧٦ سنة، ويعرف بأنه: طريقة بحثية تتضمن استخدام أشخاص مدربين ومطلعين لقياس جودة الالتزام أو جودة عمليات الرعاية الصحية؛ عن طريق تمثيل دور المريض الحقيقي، ويقومون بإرسال تقارير حول تجاربهم بطريقة مفصلة إلى الجهة المسؤولة.
 
وبيَّن أن للتسوق الخفي إيجابياتٍ وسلبيات، ومن الإيجابيات تقييم الخدمة المقدمة للمرضى من خلال شخص مطلع على تلك الإجراءات، وهو أفضل من أداة قياس رضا المرضى من خلال الاستبيانات؛ ذلك لأن بعض المرضى عندما يصف رضاه عن الخدمة المقدمة له لا يعلم ما هي الإجراءات المطلوبة من الموظفين ومستوى الخدمة التي يجب أن تقدم له.
 
وأفاد "المطيري" أن سلبيات المتسوق الخفي: أنه يستطيع تقييم الخدمة الموجودة في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية فقط ولا يمكنه تقييم الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في أقسام العناية المركزة والعمليات، وأقسام التنويم وقسم المختبر والتغذية والعلاج الطبيعي.
 
وأضاف: "استخدام المتسوق الخفي لا يعطي تقييمًا دقيقًا عن مستوى الخدمة في قسم الطوارئ؛ حيث إن قسم الطوارئ في الفترة بين الساعة السادسة صباحاً والساعة ١٢ ظهراً، وهو الأمر الذي يختلف عنه في فترة وقت الذروة بين الساعة الخامسة مساء إلى الواحدة بعد منتصف الليل؛ حيث العدد الكبير من المرضى وحوادث السيارات في فترة الذروة، وبسبب هذه الكثافة العددية فإن تقييم قسم الطوارئ سيختلف أثناء الفترتين، ويشمل ذلك مدة انتظار المرضى والفترة الزمنية لتقييم المرضى وتنفيذ الإجراءات التشخيصية والعلاجية".
 
وأوصى "المطيري" بأن لا تستخدم أداة المتسوق الخفي في تهديد العاملين؛ بل يجب استخدامها لمعرفة أماكن القصور وتحسينها، وأيضاً في حال اكتشاف تقصير في مستوى الخدمة فإنه يجب استخدام إحدى أدوات الجودة مثل أداة التحليل الجذري للأسباب للوصول إلى السبب الرئيس من التقصير، فقد يكون نظام الرعاية الصحية هو المسؤول وليس العاملون، وهذا يحد من التسرع في توجيه اللوم للعاملين أثناء اكتشاف أماكن التقصير، ومن الأمثلة على ذلك: طول انتظار المرضى في قسم العيادات الخارجية قد يكون السبب العدد القليل من الأطباء، وهنا يكون نظام الرعاية الصحية هو المسؤول الأول.
 

شارك برأيك
23
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
3,228
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,187
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,782
8 %

8 %

31 ديسمبر
4,374

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود
كبسة الدجاج.. بكم؟

كبسة الدجاج.. بكم؟

جمعان الكرت
"تعـرف أحـد"..!!

"تعـرف أحـد"..!!

محمد الصيـعري
رد صادم والصدمة أشد!!

رد صادم والصدمة أشد!!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

"في سجن مباحث أبها" حكايتي وزملائي؟

أحمد الركبان
جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة