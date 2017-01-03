تعرّف على الأندية التي خدمت "عزت" وخذلت "المالك"

الهلال والنصر تزعما التيارين.. فاز الأول وخسر الثاني
انتصر الهلال "افتراضياً" في المعركة الكروية "الإنتخابية" التي جمعته بغريمه النصر من خلال المرشحّين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفاً لأحمد عيد الذي انتهت ولايته، وفاز عادل بن محمد عزت بالرئاسة، فيما خسر سلمان المالك بعد أن خذلته الأندية الشهيرة في جلب الأصوات .
وحصلت "سبق" على أصوات الناخبين الـ42 التي توزعت للثنائي "عزت" و"المالك"، حيث فاز الأول بمجموع 25 صوتاً فيما حصل الثاني على 17 صوتاً .
انتصر الهلال "افتراضياً" في المعركة الكروية "الإنتخابية" التي جمعته بغريمه النصر من خلال المرشحّين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفاً لأحمد عيد الذي انتهت ولايته، وفاز عادل بن محمد عزت بالرئاسة، فيما خسر سلمان المالك بعد أن خذلته الأندية الشهيرة في جلب الأصوات .
وحصلت "سبق" على أصوات الناخبين الـ42 التي توزعت للثنائي "عزت" و"المالك"، حيث فاز الأول بمجموع 25 صوتاً فيما حصل الثاني على 17 صوتاً .
انتصر الهلال "افتراضياً" في المعركة الكروية "الإنتخابية" التي جمعته بغريمه النصر من خلال المرشحّين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفاً لأحمد عيد الذي انتهت ولايته، وفاز عادل بن محمد عزت بالرئاسة، فيما خسر سلمان المالك بعد أن خذلته الأندية الشهيرة في جلب الأصوات .
وحصلت "سبق" على أصوات الناخبين الـ42 التي توزعت للثنائي "عزت" و"المالك"، حيث فاز الأول بمجموع 25 صوتاً فيما حصل الثاني على 17 صوتاً .