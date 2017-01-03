تعرّف على الأندية التي خدمت "عزت" وخذلت "المالك"

الهلال والنصر تزعما التيارين.. فاز الأول وخسر الثاني

انتصر الهلال "افتراضياً" في المعركة الكروية "الإنتخابية" التي جمعته بغريمه النصر من خلال المرشحّين لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلفاً لأحمد عيد الذي انتهت ولايته، وفاز عادل بن محمد عزت بالرئاسة، فيما خسر سلمان المالك بعد أن خذلته الأندية الشهيرة في جلب الأصوات .

وحصلت "سبق" على أصوات الناخبين الـ42 التي توزعت للثنائي "عزت" و"المالك"، حيث فاز الأول بمجموع 25 صوتاً فيما حصل الثاني على 17 صوتاً .

وجاءت أصوات عادل عزت كالتالي: الهلال، الأهلي، الاتحاد، الشباب، الفتح، التعاون، الرائد، هجر، نجران، الخليج، الوحدة، الفيصلي، الوطني، الإتفاق، العروبة، الجيل، الشعلة، الطائي، أحد، القيصومة، المزاحمية، سدوس، الكوكب، العين، وأخيراً رابطة دوري المحترفين.

وظفر المرشح سلمان المالك بأصوات لأندية معظمها مغمورة وهي: النصر، القادسية، الباطن، ضمك، الفيحاء، العدالة، وج ، الجبلين، حطين، البدائع، الصقور، الثقبة، جدة، التسامح، الأمل، القارة، السروات.