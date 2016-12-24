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تعرف على التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017

نشر حساب "رؤية السعودية 2030" ، إنفوغرافيك يُبين التكلفة الجديدة للكهرباء والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة من عام 2017 ، والتي يسبقها دعم المواطنين عبر حساب المواطن.
 
واستعرض الحساب مثالاً توضيحياً للتغيرات المُحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط الكهرباء بالسعر المرجعي بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

 
ونشر الحساب أرقاما توضيحية للفاتورة الافتراضية قبل التعديل واُخرى بعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً الى 380 ريالا ، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال الى 570 ريالاً.
 
وترتفع قيمة فاتورة من يدفع حاليا 400 ريال الى 855 ريالاً وفاتورة 600 ريال الى 1045 ريالاً.

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تعرف على التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017
سبق

نشر حساب "رؤية السعودية 2030" ، إنفوغرافيك يُبين التكلفة الجديدة للكهرباء والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة من عام 2017 ، والتي يسبقها دعم المواطنين عبر حساب المواطن.
 
واستعرض الحساب مثالاً توضيحياً للتغيرات المُحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط الكهرباء بالسعر المرجعي بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

 
ونشر الحساب أرقاما توضيحية للفاتورة الافتراضية قبل التعديل واُخرى بعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً الى 380 ريالا ، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال الى 570 ريالاً.
 
وترتفع قيمة فاتورة من يدفع حاليا 400 ريال الى 855 ريالاً وفاتورة 600 ريال الى 1045 ريالاً.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
07:29 PM

تعرف على التغييرات المُحتملة على فواتير الكهرباء في عام 2017

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
44
29,144

نشر حساب "رؤية السعودية 2030" ، إنفوغرافيك يُبين التكلفة الجديدة للكهرباء والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر المقبلة من عام 2017 ، والتي يسبقها دعم المواطنين عبر حساب المواطن.
 
واستعرض الحساب مثالاً توضيحياً للتغيرات المُحتملة في نفقات الأسرة بعد ربط الكهرباء بالسعر المرجعي بناء على أسعار تصدير منتجات الطاقة.

 
ونشر الحساب أرقاما توضيحية للفاتورة الافتراضية قبل التعديل واُخرى بعد التعديل، حيث سترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك الكهرباء بقيمة 100 ريال شهريا حالياً الى 380 ريالا ، فيما ترتفع قيمة الفاتورة لمن يستهلك حاليا الكهرباء بقيمة 200 ريال الى 570 ريالاً.
 
وترتفع قيمة فاتورة من يدفع حاليا 400 ريال الى 855 ريالاً وفاتورة 600 ريال الى 1045 ريالاً.

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1 %

20 ديسمبر
2,937
1200

1200

17 ديسمبر
5,498
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,859
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,214

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