تعرف على السر الغريب الذي دفع "ميسي" لشراء منزل جيرانه

كشف اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش واحداً من أسرار زميله في برشلونة النجم ليونيل ميسي، حين كان يسكن في منطقة كاسيديفيلس عام 2013.

وقال "راكيتيتش" إن النجم الأرجنتيني اشترى منزل جيرانه ليكون وحيداً، ويتجنّب إزعاجهم له ولعائلته.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث "راكيتيتش" لصحيفة "الماركا" الكتالونية عن حياته في برشلونة، بعد انتقاله من إشبيلية منذ ثلاث سنوات ليعيش في نفس المنطقة بجانب "ماسكيرانو"، وقال مازحاً: "لحسن الحظ، حتى الآن لم أتعرض لهذه المشكلات مع جيران ميسي القدامى".

وأوضح "راكيتيتش" أن "ميسي" تعرّض لكثير من المضايقات من قبل جيرانه، وعانى كثيراً من الضوضاء والصخب، وهو يفضل الحياة الهادئة ويقدّس خصوصيته جداً.

وأشار إلى أن "ميسي" حاول بناء جدار عازل لتخفيف الضوضاء، إلا أن البلدية لم تسمح له بذلك، فبدأ مفاوضات مع الجيران الذين وافقوا في النهاية على بيع منزلهم لـ"ميسي" مقابل مليون يورو.

الجدير بالذكر أن "ميسي" يسكن حالياً بالقرب من صديقه المقرب، الأوروغواني لويس سواريز.