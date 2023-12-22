تعرف على اللائحة الجديدة لشرائح القروض ببنك التنمية الاجتماعية

قرض الـ 60 ألفاً سيتم تسديده على 60 شهراً بواقع ألف ريال شهرياً

أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم في تغريدة له على "تويتر"، طريقة احتساب القسط الشهري للقروض وفق اللائحة الجديدة للشرائح، مبيناً أنه في حال كانت قيمة القرض 18 ألف ريال سيكون القسط الشهري 300 ريال على 60 شهراً.

وأوضح البنك أنه إذا كان القرض 36 ألفاً سيكون 600 ريال القسط الشهري على 60 شهراً أيضاً، وفي حال كان القرض 60 ألفاً سيكون القسط ألف ريال على 60 شهراً.