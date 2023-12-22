النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
الدولة تنجح في خفض عجز ميزانية 2016 إلى 297 ملياراً و "سبق" تنشر التفاصيل

خادم الحرمين يقر ميزانية 2017 بإنفاق 890 ملياراً

تعرف على اللائحة الجديدة لشرائح القروض ببنك التنمية الاجتماعية

قرض الـ 60 ألفاً سيتم تسديده على 60 شهراً بواقع ألف ريال شهرياً

 أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم في تغريدة له على "تويتر"، طريقة احتساب القسط الشهري للقروض وفق اللائحة الجديدة للشرائح، مبيناً أنه في حال كانت قيمة القرض 18 ألف ريال سيكون القسط الشهري 300 ريال على 60 شهراً.

وأوضح البنك أنه إذا كان القرض 36 ألفاً سيكون 600 ريال القسط الشهري على 60 شهراً أيضاً، وفي حال كان القرض 60 ألفاً سيكون القسط ألف ريال على 60 شهراً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعرف على اللائحة الجديدة لشرائح القروض ببنك التنمية الاجتماعية
سبق

 أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم في تغريدة له على "تويتر"، طريقة احتساب القسط الشهري للقروض وفق اللائحة الجديدة للشرائح، مبيناً أنه في حال كانت قيمة القرض 18 ألف ريال سيكون القسط الشهري 300 ريال على 60 شهراً.

وأوضح البنك أنه إذا كان القرض 36 ألفاً سيكون 600 ريال القسط الشهري على 60 شهراً أيضاً، وفي حال كان القرض 60 ألفاً سيكون القسط ألف ريال على 60 شهراً.

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
01:40 PM
قرض الـ 60 ألفاً سيتم تسديده على 60 شهراً بواقع ألف ريال شهرياً

تعرف على اللائحة الجديدة لشرائح القروض ببنك التنمية الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
13
48,446

 أوضح بنك التنمية الاجتماعية، اليوم في تغريدة له على "تويتر"، طريقة احتساب القسط الشهري للقروض وفق اللائحة الجديدة للشرائح، مبيناً أنه في حال كانت قيمة القرض 18 ألف ريال سيكون القسط الشهري 300 ريال على 60 شهراً.

وأوضح البنك أنه إذا كان القرض 36 ألفاً سيكون 600 ريال القسط الشهري على 60 شهراً أيضاً، وفي حال كان القرض 60 ألفاً سيكون القسط ألف ريال على 60 شهراً.

شارك برأيك
15
33

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
1,881
1200

1200

17 ديسمبر
5,354
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,734
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,068

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب ضحية مجلس الأمن

حلب ضحية مجلس الأمن

مبارك آل عاتي
حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

حلب تُدمَّر وأبناؤها يُنحرون!

صالح مطر الغامدي
إلى كل فتاة وشاب

إلى كل فتاة وشاب

صالح المسلّم
ما قالته فتاة التحلية!

ما قالته فتاة التحلية!

منيرة آل سليمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة