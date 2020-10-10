النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعرف على رد فعل الأزهر عقب الهجوم الإرهابي على قصر السلام

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى بوابات قصر السلام الملكي في مدينة جدة، ما أسفر عن استشهاد شرطيين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف في بيان، أن هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن، تستوجب اصطفاف وتكاتف العالم أجمع لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.

وتابع البيان وفق صحيفة المصري اليوم : «الأزهر الشريف إذ يدين هذا الهجوم الغادر، فإنه يدعو الله –عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وقيادتها، وشعبها الشقيق، من كل مكروه، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تعرف على رد فعل الأزهر عقب الهجوم الإرهابي على قصر السلام
سبق

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى بوابات قصر السلام الملكي في مدينة جدة، ما أسفر عن استشهاد شرطيين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف في بيان، أن هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن، تستوجب اصطفاف وتكاتف العالم أجمع لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.

وتابع البيان وفق صحيفة المصري اليوم : «الأزهر الشريف إذ يدين هذا الهجوم الغادر، فإنه يدعو الله –عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وقيادتها، وشعبها الشقيق، من كل مكروه، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
03:32 PM

تعرف على رد فعل الأزهر عقب الهجوم الإرهابي على قصر السلام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
17,412

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى بوابات قصر السلام الملكي في مدينة جدة، ما أسفر عن استشهاد شرطيين اثنين، وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف في بيان، أن هذه الأعمال الإرهابية التي تسعى لإشاعة الفوضى وتكدير الأمن، تستوجب اصطفاف وتكاتف العالم أجمع لمواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه وتجفيف منابعه ومنع تمويله.

وتابع البيان وفق صحيفة المصري اليوم : «الأزهر الشريف إذ يدين هذا الهجوم الغادر، فإنه يدعو الله –عز وجل- أن يحفظ المملكة العربية السعودية، وقيادتها، وشعبها الشقيق، من كل مكروه، وأن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل».

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,555
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,848
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة