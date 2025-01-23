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تعرف على مواعيد مباريات دور الـ ١٦ لكأس الملك

ديربي القصيم الأبرز .. ومهام سهلة لثلاثة فرق

اصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول دور الـ ١٦ لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انقضاء دور الـ ٣٢ مساء أمس والذي لُعب خلال الأربعة أيام الماضية.

 

وسيشهد دور الـ ١٦ ديربي القصيم الذي سيجمع الرائد بنظيره التعاون، فيما تخوض فرق الهلال والنصر والأهلي مواجهات سهلة أمام الوحدة والنهضة والقادسية، فيما ستكون بقية المباريات متكافئة.

 

يذكر أن دور الـ ٣٢ شهد مفاجأتين تمثلتا في خروج الاتحاد والشباب على يد الطائي ووج.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تعرف على مواعيد مباريات دور الـ ١٦ لكأس الملك
سبق

اصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول دور الـ ١٦ لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انقضاء دور الـ ٣٢ مساء أمس والذي لُعب خلال الأربعة أيام الماضية.

 

وسيشهد دور الـ ١٦ ديربي القصيم الذي سيجمع الرائد بنظيره التعاون، فيما تخوض فرق الهلال والنصر والأهلي مواجهات سهلة أمام الوحدة والنهضة والقادسية، فيما ستكون بقية المباريات متكافئة.

 

يذكر أن دور الـ ٣٢ شهد مفاجأتين تمثلتا في خروج الاتحاد والشباب على يد الطائي ووج.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
03:21 PM
ديربي القصيم الأبرز .. ومهام سهلة لثلاثة فرق

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ ١٦ لكأس الملك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول دور الـ ١٦ لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انقضاء دور الـ ٣٢ مساء أمس والذي لُعب خلال الأربعة أيام الماضية.

 

وسيشهد دور الـ ١٦ ديربي القصيم الذي سيجمع الرائد بنظيره التعاون، فيما تخوض فرق الهلال والنصر والأهلي مواجهات سهلة أمام الوحدة والنهضة والقادسية، فيما ستكون بقية المباريات متكافئة.

 

يذكر أن دور الـ ٣٢ شهد مفاجأتين تمثلتا في خروج الاتحاد والشباب على يد الطائي ووج.

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