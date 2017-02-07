النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعريف طلاب المدارس بتخصصات التدريب التقني والمهني بالجنادرية 31

خلال الفترة الصباحية وحتى 20 من الشهر الهجري الحالي

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج "الزيارات المدرسية" ضمن فعاليات جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ للتعريف بدور المؤسسة في إطار التفاعل بين المؤسسة والزوار.

 

تستهدف المؤسسة طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأولى المستهدفة لهذا البرنامج الذي يسعى إلى توعيتهم بأهمية المهنة، في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسسة أكبر برنامج مهني وتقني لتدريب طلاب التعليم بغرض إطلاع الطلبة على أفضل الخيارات المهنية ومتطلبات سوق العمل الحالية.

 

كما ضم هذا البرنامج زيارات العديد من المدارس والطلاب الصم والبكم، الذين يتلقون التدريب بلغة الإشارة في مجالات: ميكانيكا السيارات، والنجارة المنزلية، والسلامة المهنية.

 

وحرصت المؤسسة كذلك من خلال هذا البرنامج على عرض التخصصات المهنية والتقنية والأكثر طلباً في سوق العمل، والتي تغطيها جميع تخصصات المؤسسة، كما تم التعريف بأكاديمية الطفل المهنية التي استفاد منها طلاب المدارس الابتدائية وتمنح التدريب في عدد من التخصصات؛ كالكهرباء، والتمديدات الصحية، والنجارة المنزلية، والدهان، والإلكترونيات.

 

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يفتح أبوابه يومياً؛ حيث يستقبل طلاب المدارس من التاسعة 9 ص إلى 12 ظهراً من خلال التنسيق الهاتفي مع إدارة المهرجان "0114933303"، ويستقبل العائلات يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، حتى نهاية المهرجان يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى الجاري.

 

مهرجان الجنادرية الجنادرية الجنادرية 31

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعريف طلاب المدارس بتخصصات التدريب التقني والمهني بالجنادرية 31
سبق

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج "الزيارات المدرسية" ضمن فعاليات جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ للتعريف بدور المؤسسة في إطار التفاعل بين المؤسسة والزوار.

 

تستهدف المؤسسة طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأولى المستهدفة لهذا البرنامج الذي يسعى إلى توعيتهم بأهمية المهنة، في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسسة أكبر برنامج مهني وتقني لتدريب طلاب التعليم بغرض إطلاع الطلبة على أفضل الخيارات المهنية ومتطلبات سوق العمل الحالية.

 

كما ضم هذا البرنامج زيارات العديد من المدارس والطلاب الصم والبكم، الذين يتلقون التدريب بلغة الإشارة في مجالات: ميكانيكا السيارات، والنجارة المنزلية، والسلامة المهنية.

 

وحرصت المؤسسة كذلك من خلال هذا البرنامج على عرض التخصصات المهنية والتقنية والأكثر طلباً في سوق العمل، والتي تغطيها جميع تخصصات المؤسسة، كما تم التعريف بأكاديمية الطفل المهنية التي استفاد منها طلاب المدارس الابتدائية وتمنح التدريب في عدد من التخصصات؛ كالكهرباء، والتمديدات الصحية، والنجارة المنزلية، والدهان، والإلكترونيات.

 

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يفتح أبوابه يومياً؛ حيث يستقبل طلاب المدارس من التاسعة 9 ص إلى 12 ظهراً من خلال التنسيق الهاتفي مع إدارة المهرجان "0114933303"، ويستقبل العائلات يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، حتى نهاية المهرجان يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى الجاري.

 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
06:47 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:36 AM
خلال الفترة الصباحية وحتى 20 من الشهر الهجري الحالي

تعريف طلاب المدارس بتخصصات التدريب التقني والمهني بالجنادرية 31

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,985

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج "الزيارات المدرسية" ضمن فعاليات جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ للتعريف بدور المؤسسة في إطار التفاعل بين المؤسسة والزوار.

 

تستهدف المؤسسة طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأولى المستهدفة لهذا البرنامج الذي يسعى إلى توعيتهم بأهمية المهنة، في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسسة أكبر برنامج مهني وتقني لتدريب طلاب التعليم بغرض إطلاع الطلبة على أفضل الخيارات المهنية ومتطلبات سوق العمل الحالية.

 

كما ضم هذا البرنامج زيارات العديد من المدارس والطلاب الصم والبكم، الذين يتلقون التدريب بلغة الإشارة في مجالات: ميكانيكا السيارات، والنجارة المنزلية، والسلامة المهنية.

 

وحرصت المؤسسة كذلك من خلال هذا البرنامج على عرض التخصصات المهنية والتقنية والأكثر طلباً في سوق العمل، والتي تغطيها جميع تخصصات المؤسسة، كما تم التعريف بأكاديمية الطفل المهنية التي استفاد منها طلاب المدارس الابتدائية وتمنح التدريب في عدد من التخصصات؛ كالكهرباء، والتمديدات الصحية، والنجارة المنزلية، والدهان، والإلكترونيات.

 

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يفتح أبوابه يومياً؛ حيث يستقبل طلاب المدارس من التاسعة 9 ص إلى 12 ظهراً من خلال التنسيق الهاتفي مع إدارة المهرجان "0114933303"، ويستقبل العائلات يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، حتى نهاية المهرجان يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى الجاري.

 

شارك برأيك
42
148

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

250 ألفًا

250 ألفًا

05 فبراير
2,922
11.6 مليار

11.6 مليار

03 فبراير
3,148
3000

3000

01 فبراير
2,687
26 مليار دولار

26 مليار دولار

29 يناير
3,552

الفعاليات

جارية
26
يناير

مهرجان الغضا

تنتهي 11 مارس
جارية
26
يناير

مهرجان ربيع النعيرية السادس عشر

تنتهي 24 فبراير
قادمة
08
فبراير

ملتقى رواد صناعة السياحة والسفر

تنتهي 09 فبراير
قادمة
09
فبراير

المعرض الدولي للإعلام المرئي والمسموع

تنتهي 11 فبراير
قادمة
10
فبراير

مهرجان جامعة الأمير سلطان

تنتهي 11 فبراير

كاريكاتير

أبطال الحد الجنوبي.. قوة رادعة

المقالات

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

جامعاتنا تتحدى رؤية السعودية

عبدالرحمن المرشد
سوق الإعلانات السوداء

سوق الإعلانات السوداء

برجس البرجس
رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

رفقًا بنا أيها الوزراء!.. مشاعرنا أيها الوزراء!

أحمد الركبان
شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

شذوذات توظيفية وعجائب جامعية!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
نهاية مفحــط..!!

نهاية مفحــط..!!

محمد الصيـعري
كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

كيف يُلغى أوبريت الجنادرية ويُسمح بالحفلات؟!

بندر الشهري
نجحوا مع فتياتنا

نجحوا مع فتياتنا

حمد مشخص
حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

حساب المواطن.. هل سيكون طوق النجاة..؟!

ماجد الحربي
كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

كم يُهدر من الأكل يوميًّا؟

خالد الشبانة
"بناءٌ شخصيٌّ"

"بناءٌ شخصيٌّ"

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل
صناعة السيارات في السعودية.. تطلعات وخيبات وبوادر أمل

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة