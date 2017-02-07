تعريف طلاب المدارس بتخصصات التدريب التقني والمهني بالجنادرية 31

خلال الفترة الصباحية وحتى 20 من الشهر الهجري الحالي

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برنامج "الزيارات المدرسية" ضمن فعاليات جناحها في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31"؛ للتعريف بدور المؤسسة في إطار التفاعل بين المؤسسة والزوار.

تستهدف المؤسسة طلاب المدارس، باعتبارهم الفئة الأولى المستهدفة لهذا البرنامج الذي يسعى إلى توعيتهم بأهمية المهنة، في الوقت الذي تنفذ فيه المؤسسة أكبر برنامج مهني وتقني لتدريب طلاب التعليم بغرض إطلاع الطلبة على أفضل الخيارات المهنية ومتطلبات سوق العمل الحالية.

كما ضم هذا البرنامج زيارات العديد من المدارس والطلاب الصم والبكم، الذين يتلقون التدريب بلغة الإشارة في مجالات: ميكانيكا السيارات، والنجارة المنزلية، والسلامة المهنية.

وحرصت المؤسسة كذلك من خلال هذا البرنامج على عرض التخصصات المهنية والتقنية والأكثر طلباً في سوق العمل، والتي تغطيها جميع تخصصات المؤسسة، كما تم التعريف بأكاديمية الطفل المهنية التي استفاد منها طلاب المدارس الابتدائية وتمنح التدريب في عدد من التخصصات؛ كالكهرباء، والتمديدات الصحية، والنجارة المنزلية، والدهان، والإلكترونيات.

يذكر أن جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يفتح أبوابه يومياً؛ حيث يستقبل طلاب المدارس من التاسعة 9 ص إلى 12 ظهراً من خلال التنسيق الهاتفي مع إدارة المهرجان "0114933303"، ويستقبل العائلات يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 12 ليلاً، حتى نهاية المهرجان يوم الجمعة العشرين من جمادى الأولى الجاري.