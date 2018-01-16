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تعطُّل موقع "العقاري" الإلكتروني تحت ضغط التحديث وقبل الإعلان المرتقب غدًا

المغرّدون يطالبون بإصلاح الخلل وتمديد فترة التحديث

تسبب تعطُّل موقع صندوق التنمية العقارية على الإنترنت في إغراق حساب الموقع على "تويتر" بأسئلة المغردين، والطلبات بتمديد فترة التحديث؛ للاستفادة من برامج الصندوق الجديدة حسب اشتراطاتهم الأخيرة.
 
  ورصدت "سبق" شكاوى وتذمرات عدة من بعض المغردين على "منشن" حساب الصندوق في تويتر من هذا الخلل، الذي يأتي في وقت حرج بالنسبة لمن لم يحدّث بياناته. وذكر بعضهم أن هذا العطل يعانيه الموقع منذ أيام.
 
 وحاولت "سبق" بدورها الدخول لموقع الصندوق على الرابط (http:/ / www.redf.gov.sa) ، واتضح تعطله، ويقدّم للزائر رسالة "خطأ.. السيرفر مشغول الآن.. حاول مرة أخرى في وقت آخر".
 
 يُذكر أن وزارة الإسكان - وحسب مادة نشرت في "سبق" اليوم للزميل عبدالله البرقاوي - تستعد لإعلان الدفعة الأكبر من القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية خلال عام 2017، التي ستعلن ضمن 270 ألف منتج سكني، يعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، وتزيد على 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية، ضمن برامج وآلية جديدة.
 
 وقد أهاب صندوق التنمية العقارية منذ يومين بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق، أو من صدرت لهم الموافقة، إلى ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق  (www.redf.gov.sa). 
 

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تعطُّل موقع "العقاري" الإلكتروني تحت ضغط التحديث وقبل الإعلان المرتقب غدًا
سبق

تسبب تعطُّل موقع صندوق التنمية العقارية على الإنترنت في إغراق حساب الموقع على "تويتر" بأسئلة المغردين، والطلبات بتمديد فترة التحديث؛ للاستفادة من برامج الصندوق الجديدة حسب اشتراطاتهم الأخيرة.
 
  ورصدت "سبق" شكاوى وتذمرات عدة من بعض المغردين على "منشن" حساب الصندوق في تويتر من هذا الخلل، الذي يأتي في وقت حرج بالنسبة لمن لم يحدّث بياناته. وذكر بعضهم أن هذا العطل يعانيه الموقع منذ أيام.
 
 وحاولت "سبق" بدورها الدخول لموقع الصندوق على الرابط (http:/ / www.redf.gov.sa) ، واتضح تعطله، ويقدّم للزائر رسالة "خطأ.. السيرفر مشغول الآن.. حاول مرة أخرى في وقت آخر".
 
 يُذكر أن وزارة الإسكان - وحسب مادة نشرت في "سبق" اليوم للزميل عبدالله البرقاوي - تستعد لإعلان الدفعة الأكبر من القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية خلال عام 2017، التي ستعلن ضمن 270 ألف منتج سكني، يعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، وتزيد على 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية، ضمن برامج وآلية جديدة.
 
 وقد أهاب صندوق التنمية العقارية منذ يومين بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق، أو من صدرت لهم الموافقة، إلى ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق  (www.redf.gov.sa). 
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
11:45 PM
المغرّدون يطالبون بإصلاح الخلل وتمديد فترة التحديث

تعطُّل موقع "العقاري" الإلكتروني تحت ضغط التحديث وقبل الإعلان المرتقب غدًا

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
23
29,541

تسبب تعطُّل موقع صندوق التنمية العقارية على الإنترنت في إغراق حساب الموقع على "تويتر" بأسئلة المغردين، والطلبات بتمديد فترة التحديث؛ للاستفادة من برامج الصندوق الجديدة حسب اشتراطاتهم الأخيرة.
 
  ورصدت "سبق" شكاوى وتذمرات عدة من بعض المغردين على "منشن" حساب الصندوق في تويتر من هذا الخلل، الذي يأتي في وقت حرج بالنسبة لمن لم يحدّث بياناته. وذكر بعضهم أن هذا العطل يعانيه الموقع منذ أيام.
 
 وحاولت "سبق" بدورها الدخول لموقع الصندوق على الرابط (http:/ / www.redf.gov.sa) ، واتضح تعطله، ويقدّم للزائر رسالة "خطأ.. السيرفر مشغول الآن.. حاول مرة أخرى في وقت آخر".
 
 يُذكر أن وزارة الإسكان - وحسب مادة نشرت في "سبق" اليوم للزميل عبدالله البرقاوي - تستعد لإعلان الدفعة الأكبر من القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية خلال عام 2017، التي ستعلن ضمن 270 ألف منتج سكني، يعلنها وزير الإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر صحفي ظهر غد الأحد، وتزيد على 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية، ضمن برامج وآلية جديدة.
 
 وقد أهاب صندوق التنمية العقارية منذ يومين بجميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار لدى الصندوق، أو من صدرت لهم الموافقة، إلى ضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق  (www.redf.gov.sa). 
 

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