تعليق الدراسة بمدارس النطاق الأحمر بظهران الجنوب

من الثلاثاء حتى الخميس نظرًا للظروف الراهنة بالمحافظة

اعتمد مدير التربية والتعليم بمحافظة ظهران الجنوب "سعيد هباش الوادعي" تعليق الدراسة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 1438/5/10هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 1438/5/13هـ؛ نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والحرص على سلامة منسوبي ومنسوبات التعليم بالمحافظة.



كما يعكف عدد من اللجان -حتى إعداد هذا الخبر- على إعادة النظر واعتماد نظام التوأمة لبعض المواقع التي تم التوجيه بإعادة الدراسة إليها مع بداية الفصل الدراسي الثاني حسب محضر اللجنة الأمنية.



وستوافيكم "سبق" بما يستجد حول ذلك الموضوع. حفظ الله بلادنا من كل مكروه.

