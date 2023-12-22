"تعليم الباحة" تعلن عن توفر 110 وظائف حراسة بمدارس المنطقة

منها 83 لمدارس البنات "حارس صباحي مع زوجته" و27 مسائياً

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، عن توفر 110 وظائف منها 83 وظيفة لمدارس البنات (حارس صباحي مع زوجته)، و27 حارساً مسائياً لمدارس البنين.

ودعا مدير إدارة شؤون الموظفين بالإدارة علي صالح الغامدي، من تنطبق عليهم الشروط والمسجلين، ضمن برنامج "ساعد" للخدمة المدنية، بسرعة مراجعة مكاتب التعليم في المحافظات حاملين معهم ملفات بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 26/ 3/ 1438هـ ولمدة أسبوعين.

وبيّن أنه يُشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ومتزوجاً إذا كان متقدماً لحراسة مدارس (البنات)، مع إجادة القراءة والكتابة، وضرورة إرفاق ما يثبت السكن بمقر الوظيفة، وألا يقل العمر عن 35 عاما لوظائف مدارس البنات و25 عاماً لمدارس البنين، وألا يكون على المتقدم أي حكم سابق في قضية أمنية أو غيرها، واجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي، وأن يكون المتقدم مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية "ساعد"، وألا يكون متقاعداً من وظيفة حكومية أو يتقاضى تأمينات اجتماعية.