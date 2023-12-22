"تعليم الخرج" يدشن مشروع "لمسة عطاء" لمعلمي ومعلمات المحافظة

دشن مدير تعليم الخرج، الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار، كتيب "لمسة عطاء للمعلم" بحضور مندوب غرفة الخرج وممثلي الشركات والمؤسسات من شركاء النجاح وعدد من قياديي التعليم.

يهدف الكتيب إلى عقد شراكة مجتمعية مع ثلاثة وعشرين شركة ومؤسسة ربحية متنوعة الخدمات، التي تحرص على تقديم خدمات مجتمعية بتخفيضات خاصة لأكثر من 15 ألف معلم ومعلمة في محافظة الخرج.

من جانبه عبّر مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن عبدالجبار، عن اعتزازه بهذا العمل الذي يُعتبر بادرة جميلة ولمسة وفاء للمعلم؛ لافتاً إلى أن تعليم الخرج حظي بأسبقية لهذه البادرة، التي يسعى أن تكون على مستوى المملكة، ويستفيد منها جميع من هم في سلك التعليم أصحاب الرسالة السامية والهمة العالية؛ مقدماً شكره للشركاء، وداعياً جميع الشركات والمؤسسات الأخرى للمشاركة في هذا العمل.

وقام بتكريم الرعاة وشركاء النجاح من الشركات والمؤسسات التي تم التوقيع معها لتقديم تخفيضات للمعلمين والمعلمات.