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"تعليم الرياض" لقادة المدارس: طبقوا النظام بحق المتهاونين في الحضور

بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط والحد من ارتفاع نسبة الغياب

 وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عموم المدارس التابعة لها بتحقيق أعلى درجات الانضباط والحد من ارتفاع نسبة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية.

وحثّ مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص، قادة المدارس على الاهتمام بمتابعة حضور الطلاب خلال تلك الأسابيع وتطبيق كل الإجراءات النظامية، وتفعيل خطة أعمال لجنة تحقيق الانضباطية من المكتب، وتضمينها في الزيارات اليومية للمشرفين.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد المانع، كان أصدر قرارًا في وقت سابق من العام الدراسي الحالي بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي؛ بهدف الرفع من الانضباط العام في المدارس برئاسته، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية "نائبًا"، ومدير ومديرة الإشراف التربوي، ومدير ومديرة التوجيه والإرشاد، ومدير نظام نور، ومدير المتابعة، ومدير الإعلام التربوي.

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"تعليم الرياض" لقادة المدارس: طبقوا النظام بحق المتهاونين في الحضور
سبق

 وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عموم المدارس التابعة لها بتحقيق أعلى درجات الانضباط والحد من ارتفاع نسبة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية.

وحثّ مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص، قادة المدارس على الاهتمام بمتابعة حضور الطلاب خلال تلك الأسابيع وتطبيق كل الإجراءات النظامية، وتفعيل خطة أعمال لجنة تحقيق الانضباطية من المكتب، وتضمينها في الزيارات اليومية للمشرفين.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد المانع، كان أصدر قرارًا في وقت سابق من العام الدراسي الحالي بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي؛ بهدف الرفع من الانضباط العام في المدارس برئاسته، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية "نائبًا"، ومدير ومديرة الإشراف التربوي، ومدير ومديرة التوجيه والإرشاد، ومدير نظام نور، ومدير المتابعة، ومدير الإعلام التربوي.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
01:33 PM
بهدف تحقيق أعلى درجات الانضباط والحد من ارتفاع نسبة الغياب

"تعليم الرياض" لقادة المدارس: طبقوا النظام بحق المتهاونين في الحضور

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
15
14,578

 وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عموم المدارس التابعة لها بتحقيق أعلى درجات الانضباط والحد من ارتفاع نسبة الغياب في الأسابيع التي تسبق الإجازات والاختبارات الفصلية.

وحثّ مساعد المدير العام للشؤون التعليمية محمود بن عبدالله القويحص، قادة المدارس على الاهتمام بمتابعة حضور الطلاب خلال تلك الأسابيع وتطبيق كل الإجراءات النظامية، وتفعيل خطة أعمال لجنة تحقيق الانضباطية من المكتب، وتضمينها في الزيارات اليومية للمشرفين.

يُذكر أن المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد المانع، كان أصدر قرارًا في وقت سابق من العام الدراسي الحالي بتشكيل لجنة مركزية للانضباط المدرسي؛ بهدف الرفع من الانضباط العام في المدارس برئاسته، وعضوية المساعد للشؤون التعليمية "نائبًا"، ومدير ومديرة الإشراف التربوي، ومدير ومديرة التوجيه والإرشاد، ومدير نظام نور، ومدير المتابعة، ومدير الإعلام التربوي.

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