"تعليم الرياض": لن يعاد اختبار نهاية الفصل لأي طالب خاضه مهما كانت الأسباب

"المانع" يدعو المدارس إلى الالتزام بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الساعة (7:30) صباحاً للمدارس النهارية موعداً لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول التي ستنطلق يوم الأحد القادم والساعة (3:45) عصراً للمدارس الليلية بنين، فيما حددت الاستراحة بين الفترتين بـ (30 دقيقة).

وشدد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع على أهمية التزام المدارس بالتعليمات والقواعد والضوابط العامة المنظمة للاختبارات .

وفي هذا السياق، دعا مدير إدارة الاختبارات والقبول بـ"تعليم الرياض" أيمن الركبان قادة المدارس إلى الاطلاع على جميع الأدلة والآليات واللوائح المعنية بأنظمة وقواعد الاختبارات والتقويم المستمر.

وأكد ضرورة اعتماد قوائم الأهداف وجداول المواصفات والنماذج الإرشادية لجميع مواد المرحلتين المتوسطة والثانوية النهارية والليلية وإعداد أسئلة الاختبارات وفق ما ورد فيها، مشيرًا إلى أنه يمكن الحصول على نسخ من الأدلة من خلال بوابة إدارة الاختبارات والقبول www.exriyadh.com أو عبر بوابة تعليم الرياض - الاختبارات والقبول – مركز الوثائق – اللوائح والأنظمة على الرابط http://bit.ly/2ie13dE.

ودعا "الركبان" جميع المدارس الابتدائية إلى الانتهاء من تقييم الطلاب وإدخال نتائج التقييم في مهارات الفترة الأولى والثانية للفصل الأول، والعمل على مراجعتها للتأكد من المهارات غير المرصودة أو غير المتقنة لتتولى لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة استكمال البرامج العلاجية لغير المجتازين .

وشدد "الركبان" على أهمية اعتماد تقييم الطلاب في نظام نور وطباعة الإشعارات للفصل الدراسي الأول قبل تاريخ 14/ 4/ 1438هـ، مع ضرورة اعتماد تقييم الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف في نظام نور؛ لتمكين أولياء الأمور والطلاب من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم، لافتًا إلى أنه ستتم متابعة ذلك من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب .

وقال إن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول ويتم فيه تسليم التقارير للطلاب والطالبات والاستعلام عن النتائج 26/ 4/ 1438هــ، مؤكداً عدم إعادة اختبار نهاية الفصل لأي طالب دخل الاختبار مهما كانت الأسباب، كما لن يتم تقديم الاختبار مهما كانت الأسباب إلا بخطاب من إدارة الاختبارات والقبول .

وقد نصت لائحة تعليمات الاختبارات على عدد من الضوابط والأنظمة، منها إعداد جدول الاختبارات ومدته الزمنية وفق المعايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، وألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين تحريريتين في اليوم الواحد، كما نصت أن تكون مدة اختبار طلاب صفوف المرحلة المتوسطة (المواد التحريرية)، وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن ستة أيام ولا تزيد على ثمانية أيام، وتكون مدة اختبار طلاب النظام الفصلي بالمرحلة الثانوية (المواد التحريرية) وفقاً لعدد المواد على ألا تقل عن سبعة أيام .

وأكدت اللائحة على منع إدخال أجهزة الاتصالات والجوال لقاعة الاختبار ومنع استخدام الآلة الحاسبة في الاختبار باستثناء مادة الرياضيات لصفوف المرحلة الثانوية والصف الثالث متوسط واقتصار الإجابة باللون الأزرق فقط مع التقيد بالإجراءات المتخذة في حالات الغش وفق القواعد التنفيذية بلائحة الطالب الجديدة .

ونصّت اللائحة على تقديم الاختبارات التحريرية والعملية أو الشفوية في المرحلة المتوسطة خلال الأسبوعين الأخيرين لمواد التفسير والحاسب الآلي والتجويد والتقويم المستمر لطلبة الانتساب، كما نصّت أيضاً على تقديم الاختبارات التحريرية والعملية أو الشفوية في المرحلة الثانوية لمواد الحاسب الآلي والبحث ومصادر التعلم والقراءة لطلبة النظام الفصلي والحاسب الآلي والبحث ومصادر المعلومات لطلبة نظام المقررات .

كما أشارت اللائحة وفق الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام إلى مسؤولية المعلم عن رصد نتائج التقويم والدرجات في نظام نور، ومنحت قائد المدرسة تكليف مسؤول عن إدخال الدرجات خطياً لجميع المواد وطباعة كشف الدرجات ومراجعتها مع توقيع المعلم على صحة الرصد.