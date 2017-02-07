تعليم "الطائف" تعلن فتح باب الترشيح للتشكيلات الإشرافية وتشترط اجتياز "قياس"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فتح باب الترشيح في عددٍ من مجالات العمل الإشرافي نظرًا لاحتياج الإدارة إلى تكليف عددٍ من المعلمين/المعلمات بالإشراف التربوي للعام 1438 / 1439هـ.



وبينت إدارة التعليم بالطائف أن أداء واجتياز الاختبارات المهنية والتربوية شرط للترشح وللمفاضلة على التشكيلات الإشرافية المدرسية.





وحددت "تعليم الطائف" مجالات الترشيح للعمل الإشرافي "للبنين - والبنات " في : "الإشراف التربوي ، التدريب التربوي، الاختبارات والقبول ، التوجيه والإرشاد ، تعليم الكبار/الكبيرات، النشاط الطلابي ، رعاية الموهوبين ، التربية الخاصة ، التوعية الإسلامية ، رياض الأطفال ، التعليم الأهلي والأجنبي ، الجودة الشاملة ، شؤون المعلمين ، خدمات الطلاب/ الطالبات ، التجهيزات المدرسية ، مصادر التعليم ، المختبرات المدرسية ، التقنيات ، التخطيط المدرسي ، الصحة المدرسية التخطيط والتطوير ، تقنية المعلومات ، الحاسب الآلي ، الإعلام التربوي ، الأمن والسلامة.



