تعليم القريات: أولياء الأمور دخلوا مدرسة البنات بدعوة من المديرة

أكد أن ما حدث اجتهاد شخصي وتتولى الجهات المختصة التحقيق به

أكدت إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات صحة ما تم تداوله حول دخول أولياء أمور الطالبات لمدرسة بناتهم لاستلام نتائجهن بعد تلقيهم دعوة من قائدة المدرسة.

وقالت الإدارة على لسان متحدثها بأن الحادثة تمّت خارج وقت الدوام الرسمي وهو اجتهاد شخصي وسيتم التحقيق في الحادثة من الجهات المختصة.

وقال بيان إدارة تعليم محافظة القريات الذي تلقت "سبق" نسخة منه وجاء على لسان مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي علي العطشان: إشارة إلى ما تناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الابتدائية الرابعة بالقريات، وما نشر من صور وفيديوهات بشأن دعوة قائدة المدرسة أولياء الأمور لاستلام شهادات الطالبات، عليه فقد تم إبلاغ قائدة المدرسة بأن يتم تسليم الطالبات نتائجهن كالمتبع لهن أو للأمهات وقت الدوام الرسمي للمدرسة، وعدم حضور أولياء الأمور نهائياً، وما حدث سيتم التحقق منه من الجهات المختصة بالإدارة، وهو اجتهاد شخصي من قائدة المدرسة وخارج وقت الدوام الرسمي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت فيديو يكشف دخول أولياء أمور طالبات إحدى مدارس البنات بمحافظة القريات واستلامهم لنتائج بناتهم بعد تلقيهم دعوة من مديرة المدرسة، والتقطت صور لأولياء الأمور داخل أروقة المدرسة وظهر بها مجموعة من الفتيات، وأثار الموضوع غضب مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من المخالفات الشرعية.