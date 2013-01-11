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تعليم القريات يكرم أوائل الطالبات

 تحت شعار " تميّزك فرحة لنا"، رعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم القريات، نوره المحيميد، حفل تكريم أوائل الطالبات المتفوقات، على مسرح التنمية الاجتماعية للعام 1436- 1437هـ.

 

 بدأ الحفل بالسلام الملكي عزفه براعم رياض الأطفال بمدارس شركة القريات الأهلية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم فقرة ترحيبية من تقديم طالبات الابتدائية السادسة والعشرين بإشراف القائدة عنود بطاح العنزي.

 

وألقى مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، كلمة أشاد خلالها بجهود فريق العمل، وأثنى على الطالبات المتفوقات.

 

وألقت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات، أمل بنت عبد الله الجوفي، كلمة بهذه المناسبة رحبت فيها بالحضور، أعقبها أوبريت من تقديم طالبات الثانوية الحادية عشر بقيادة ضحية العنزي، ومن ثم قصيدة شعرية عن فضل العلم من إلقاء الطالبة لجين بنت عبد الله الثبيتي من ثانوية الحديثة، فكلمة الطالبات المتفوقات ألقتها نيابة عنهن طالبة من طالبات الثانوية الرابعة عشر مقررات.

 

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية، نورة المحيميد، ترافقها رئيسة قسم التوجيه والإرشاد، أمل الجوفي، الحاصلات على المجموع النهائي، والطالبة المتفوقة بالرحلة التعليمية، كما كرمت المرشدات الطلابيات، والجهات الداعمة للحفل.

 

واختتم الحفل بأنشودة السلام الملكي للطالبة لانا ماجد الشراري من الابتدائية السادسة والعشرين.

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تعليم القريات يكرم أوائل الطالبات
سبق

 تحت شعار " تميّزك فرحة لنا"، رعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم القريات، نوره المحيميد، حفل تكريم أوائل الطالبات المتفوقات، على مسرح التنمية الاجتماعية للعام 1436- 1437هـ.

 

 بدأ الحفل بالسلام الملكي عزفه براعم رياض الأطفال بمدارس شركة القريات الأهلية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم فقرة ترحيبية من تقديم طالبات الابتدائية السادسة والعشرين بإشراف القائدة عنود بطاح العنزي.

 

وألقى مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، كلمة أشاد خلالها بجهود فريق العمل، وأثنى على الطالبات المتفوقات.

 

وألقت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات، أمل بنت عبد الله الجوفي، كلمة بهذه المناسبة رحبت فيها بالحضور، أعقبها أوبريت من تقديم طالبات الثانوية الحادية عشر بقيادة ضحية العنزي، ومن ثم قصيدة شعرية عن فضل العلم من إلقاء الطالبة لجين بنت عبد الله الثبيتي من ثانوية الحديثة، فكلمة الطالبات المتفوقات ألقتها نيابة عنهن طالبة من طالبات الثانوية الرابعة عشر مقررات.

 

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية، نورة المحيميد، ترافقها رئيسة قسم التوجيه والإرشاد، أمل الجوفي، الحاصلات على المجموع النهائي، والطالبة المتفوقة بالرحلة التعليمية، كما كرمت المرشدات الطلابيات، والجهات الداعمة للحفل.

 

واختتم الحفل بأنشودة السلام الملكي للطالبة لانا ماجد الشراري من الابتدائية السادسة والعشرين.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
02:59 PM

تعليم القريات يكرم أوائل الطالبات

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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 تحت شعار " تميّزك فرحة لنا"، رعت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم القريات، نوره المحيميد، حفل تكريم أوائل الطالبات المتفوقات، على مسرح التنمية الاجتماعية للعام 1436- 1437هـ.

 

 بدأ الحفل بالسلام الملكي عزفه براعم رياض الأطفال بمدارس شركة القريات الأهلية، أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ومن ثم فقرة ترحيبية من تقديم طالبات الابتدائية السادسة والعشرين بإشراف القائدة عنود بطاح العنزي.

 

وألقى مدير التعليم، الدكتور محمد بن عبد الله الثبيتي، كلمة أشاد خلالها بجهود فريق العمل، وأثنى على الطالبات المتفوقات.

 

وألقت رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات، أمل بنت عبد الله الجوفي، كلمة بهذه المناسبة رحبت فيها بالحضور، أعقبها أوبريت من تقديم طالبات الثانوية الحادية عشر بقيادة ضحية العنزي، ومن ثم قصيدة شعرية عن فضل العلم من إلقاء الطالبة لجين بنت عبد الله الثبيتي من ثانوية الحديثة، فكلمة الطالبات المتفوقات ألقتها نيابة عنهن طالبة من طالبات الثانوية الرابعة عشر مقررات.

 

وكرمت المساعدة للشؤون التعليمية، نورة المحيميد، ترافقها رئيسة قسم التوجيه والإرشاد، أمل الجوفي، الحاصلات على المجموع النهائي، والطالبة المتفوقة بالرحلة التعليمية، كما كرمت المرشدات الطلابيات، والجهات الداعمة للحفل.

 

واختتم الحفل بأنشودة السلام الملكي للطالبة لانا ماجد الشراري من الابتدائية السادسة والعشرين.

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