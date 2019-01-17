"تعليم الليث" تختتم دورة تأهيل مدربي القدرات بالمدارس الثانوية

تناولت التهيئة العلمية والتربوية للطلاب للتعامل مع الاختبارات

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث ممثلةً في قسم التوجيه والإرشاد, فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل مدربي القدرات العامة بجميع المدارس الثانوية في المحافظة ومكتبي التعليم بأضم وربوع العين، والتي أقيمت بمركز التدريب التربوي بنين لمدة أسبوع بالتعاون مع أحد المراكز المتخصصة في التدريب، بواقع ٢٠ساعة تدريبية، وبمشاركة ٢٤معلماً.



وقال رئيس قسم التوجيه والإرشاد بنين الدكتور عبدالله بن سعيد الزبيدي، بأن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية التي تمكنهم من القيام بعملية تدريب الطلاب بكل كفاءة وفاعلية، واعتماد نخبة من المعلمين المتميزين مدربين معتمدين لتدريب وتأهيل الطلاب داخل المدارس على اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.



وأوضح "الزبيدي " أن حقيبة الدورة تناولت العديد من الموضوعات والمحاور المهمة ومن أبرزها: مهارات المدربين وطرق تنميتها، وأنماط المتدربين، التعريف باختبار القدرات العامة قياس، التهيئة العلمية والتربوية للطلاب للتعامل مع اختبار القدرات من خلال تدريبهم على طريقة التسجيل وكيفية الاستعداد للاختبار وكيفية التعامل مع ورقة البيانات وورقة الإجابة.



وقال إن الدورة تناولت أيضاً تدريب الطلاب على إدارة وقت الاختبار, والاستفادة من النشرات والمطويات المتعلقة بالاختبار , التي تساعدهم على القدرة على فهم المقروء والقدرة على إدراك العلاقات المنطقية , وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية , إلى جانب تدريب الطلاب على نماذج عديدة من أسئلة القدرات وتعلم المهارات الأساسية في اجتياز الاختبار بقسميه اللفظي والكمي المتضمنة على شرح نماذج عديدة من أسئلة القدرات في هذا الجانب.



وأكد المساعد للشؤون التعليمية بنين الدكتور زكي بن رزيق الحازمي على أهمية اختبار القدرات وضرورة تدريب الطلاب على الجزء الكمي واللفظي واستغلال النشاط وحصص الاحتياط والمسابقات الثقافية في ذلك , والتركيز على توعية الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع بأهمية الاستعداد الجيد للاختبار، منوهاً بأهمية المرحلة الثانوية وما تمثله من نقلة علمية ومهنية لمخرجات التعليم العام.

وعبر "الحازمي " عن بالغ شكره وتقديره لمنسوبي قسم التوجيه والإرشاد على ما يقومون به من جهود واضحة وخطط مدروسة للارتقاء بمستويات طلاب المحافظة.

كما قدم "الحازمي " الشكر والعرفان للقائمين على الدورة، وشكر المدربين على جهودهم، والمعلمين المشاركين على تفاعلهم ومشاركتهم, وبعد ذلك قام بتسليمهم شهادات اجتياز الدورة.



