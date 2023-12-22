تعليم الليث يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

بافتتاح معرض لنشاط الطالبات بعنوان" تعزيز انتشار العربية"

افتتح مدير التعليم في محافظة الليث مرعي بن محمد البركاتي، اليوم الثلاثاء، معرض قسم نشاط الطالبات للاحتفاء بفعاليات اليوم العالمي للغة العربية تحت عنوان تعزيز انتشار اللغة العربية، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بنين الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمستشار التعليمي عبدالرحمن بن حسين باعفيف، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين في الإدارة .

وتجول البركاتي ومرافقوه في أرجاء المعرض واطلعوا على الأجنحة والأركان التي اشتمل عليها، والتي كانت من إعداد الطالبات والمعلمات والمشرفات التربويات، مبديًا إعجابه بما شاهده، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود القائمات على المعرض ، وحرصهن على إبراز أهمية اللغة العربية في الميدان التربوي من خلال تفعيل الكثير من البرامج والمسابقات والمعارض، والاهتمام بتعزيز الانتماء للغة العربية في نفوس الأبناء والبنات والتباهي بها كونها لغة القرآن الكريم، بالإضافة إلى كونها أهم لغات العالم .

وأشار إلى أن عزة الأمة ومكانتها في نفوس أبنائها ترتبط ارتباطًا وثيقًا باللغة العربية، حيث يعد التعليم أحد المؤسسات المجتمعية التي لها تأثير كبير على توجهات الأبناء والبنات في التمسك باللغة أو إهمال استخدامها .

وقال : نحن في أشد الحاجة إلى الاهتمام بتعليم اللغة العربية بطرق تدريسية جذابة وفي الوقت ذاته تحقق الأهداف المنشودة من أجل المحافظة على هذه اللغة الخالدة .



وقالت المساعدة للشؤون التعليمية هدية بنت محمد البركاتي في حفل الشؤون التعليمية بنات: هنيئًا لنا بلغتنا الجميلة والثرية التي نعدها مصدر فخر وإلهام، ويكفيها فخرًا وهي لغة القرآن ، أنها لغة فريدة من نوعها وفي مفرداتها فهي لغة الضاد وهي لسان العرب، تتشكل وتنمو لتواكب كل زمان ومكان وتؤثر في كل اللغات، حيث إن قدرتها الاستيعابية تفوق الخيال لما لها من المصطلحات والمعاني مع كل ما هو جديد ومتجدد من العلوم والفنون، إنها لغة الشعر والبلاغة ولغة الأدب والتاريخ فمن حقها علينا وواجبنا تجاهها، أن نتمسك بها وأن نعتز بها ونطورها، وأن نحتفي بها في كل آن وحين، وأن نعزز من انتشارها.

