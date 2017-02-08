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"تعليم المدينة" .. "جلوب البيئي" تحصد 12 وسام شرف من وكالة ناسا

في تقييم إدخال بيانات 2016 ..  حول المناخ والمياه والتربة وغطاء الأرض

حصلت مدارس جلوب GLOBE البيئي بـ "تعليم المدينة" على (12) وسام شرف من وكالة ناسا العالمية، في تقييم إدخال بيانات عام 2016 م لبرنامج جلوب GLOBE البيئي.

 

وحصدت الثانوية (25) للبنات على (11) وسام شرف في الربع الأول من عام 2016 في مجال الغلاف الجوي والمناخ ورطوبة وحرارة التربة وفي الربع الثاني في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء والعموم (pan- GLOBE)، وفي الربع الثالث في مجال الغلاف الجوي، وفي الربع الرابع في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء، وبهذا يرتفع رصيدها الإجمالي إلى (40) وسام شرف، فيما حصلت الثانوية (20) في الربع الرابع من عام 2016 على وسام شرف واحد في مجال الماء، وهذا في وقت وجيز نحو ثلاثة أشهر فقط.

 

بهذه المناسبة قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات ليلى العمري؛ التهنئة لمنسقة البرنامج المشرفة التربوية بإدارة نشاط الطالبات منى بنت سالم المرواني؛ ولقائدات المدارس المحققة لهذه الأوسمة، قائدة الثانوية (25) لطيفة بنت طالب أبو طالب؛ وقائدة الثانوية (20) أمل بنت عوض الربياوي؛ ومعلمتي المدارس المحققة لهذه الأوسمة في الثانوية (25) إبتسام بن أحمد نحاس؛ وفي الثانوية (20) ماجدة بنت زعل الجهني؛ وللطالبات المُبدعات على هذا الإنجاز.

 

يُذكر أن برنامج جلوب هو برنامج دولي للبحث العلمي البيئي، وهو أيضاً برنامج تعليمي لعلم البيئة، يهدف بالنسبة للطلبة، إلى تعلم القياسات العلمية الحقلية لكل من: المناخ، المياه، التربة، غطاء الأرض، وإدخال المعلومات العلمية في شبكة internet، وعمل الخرائط والجداول الإحصائية واستخدامها في مواقع الشبكة لتحليلها عالمياً، والتعاون العلمي مع العلماء وطلاب برنامج جلوب في أنحاء العالم، ومن أهدافه للمعلمين والمعلمات تدريب منفذي البرنامج في حلقات علمية متخصصة، وتوفير إرشادات علمية لهم مع تقديم وسائل علمية مساعدة، والدعم المستمر من المكتب المساند للبرنامج، والعلماء، وشركاء برنامج جلوب، كذلك الاتصال العلمي مع المعلمين والمعلمات والطلبة والعلماء في أنحاء العالم.

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"تعليم المدينة" .. "جلوب البيئي" تحصد 12 وسام شرف من وكالة ناسا
سبق

حصلت مدارس جلوب GLOBE البيئي بـ "تعليم المدينة" على (12) وسام شرف من وكالة ناسا العالمية، في تقييم إدخال بيانات عام 2016 م لبرنامج جلوب GLOBE البيئي.

 

وحصدت الثانوية (25) للبنات على (11) وسام شرف في الربع الأول من عام 2016 في مجال الغلاف الجوي والمناخ ورطوبة وحرارة التربة وفي الربع الثاني في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء والعموم (pan- GLOBE)، وفي الربع الثالث في مجال الغلاف الجوي، وفي الربع الرابع في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء، وبهذا يرتفع رصيدها الإجمالي إلى (40) وسام شرف، فيما حصلت الثانوية (20) في الربع الرابع من عام 2016 على وسام شرف واحد في مجال الماء، وهذا في وقت وجيز نحو ثلاثة أشهر فقط.

 

بهذه المناسبة قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات ليلى العمري؛ التهنئة لمنسقة البرنامج المشرفة التربوية بإدارة نشاط الطالبات منى بنت سالم المرواني؛ ولقائدات المدارس المحققة لهذه الأوسمة، قائدة الثانوية (25) لطيفة بنت طالب أبو طالب؛ وقائدة الثانوية (20) أمل بنت عوض الربياوي؛ ومعلمتي المدارس المحققة لهذه الأوسمة في الثانوية (25) إبتسام بن أحمد نحاس؛ وفي الثانوية (20) ماجدة بنت زعل الجهني؛ وللطالبات المُبدعات على هذا الإنجاز.

 

يُذكر أن برنامج جلوب هو برنامج دولي للبحث العلمي البيئي، وهو أيضاً برنامج تعليمي لعلم البيئة، يهدف بالنسبة للطلبة، إلى تعلم القياسات العلمية الحقلية لكل من: المناخ، المياه، التربة، غطاء الأرض، وإدخال المعلومات العلمية في شبكة internet، وعمل الخرائط والجداول الإحصائية واستخدامها في مواقع الشبكة لتحليلها عالمياً، والتعاون العلمي مع العلماء وطلاب برنامج جلوب في أنحاء العالم، ومن أهدافه للمعلمين والمعلمات تدريب منفذي البرنامج في حلقات علمية متخصصة، وتوفير إرشادات علمية لهم مع تقديم وسائل علمية مساعدة، والدعم المستمر من المكتب المساند للبرنامج، والعلماء، وشركاء برنامج جلوب، كذلك الاتصال العلمي مع المعلمين والمعلمات والطلبة والعلماء في أنحاء العالم.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:05 PM
في تقييم إدخال بيانات 2016 ..  حول المناخ والمياه والتربة وغطاء الأرض

"تعليم المدينة" .. "جلوب البيئي" تحصد 12 وسام شرف من وكالة ناسا

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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حصلت مدارس جلوب GLOBE البيئي بـ "تعليم المدينة" على (12) وسام شرف من وكالة ناسا العالمية، في تقييم إدخال بيانات عام 2016 م لبرنامج جلوب GLOBE البيئي.

 

وحصدت الثانوية (25) للبنات على (11) وسام شرف في الربع الأول من عام 2016 في مجال الغلاف الجوي والمناخ ورطوبة وحرارة التربة وفي الربع الثاني في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء والعموم (pan- GLOBE)، وفي الربع الثالث في مجال الغلاف الجوي، وفي الربع الرابع في مجال الغلاف الجوي والأرض كنظام والماء، وبهذا يرتفع رصيدها الإجمالي إلى (40) وسام شرف، فيما حصلت الثانوية (20) في الربع الرابع من عام 2016 على وسام شرف واحد في مجال الماء، وهذا في وقت وجيز نحو ثلاثة أشهر فقط.

 

بهذه المناسبة قدمت مديرة إدارة نشاط الطالبات ليلى العمري؛ التهنئة لمنسقة البرنامج المشرفة التربوية بإدارة نشاط الطالبات منى بنت سالم المرواني؛ ولقائدات المدارس المحققة لهذه الأوسمة، قائدة الثانوية (25) لطيفة بنت طالب أبو طالب؛ وقائدة الثانوية (20) أمل بنت عوض الربياوي؛ ومعلمتي المدارس المحققة لهذه الأوسمة في الثانوية (25) إبتسام بن أحمد نحاس؛ وفي الثانوية (20) ماجدة بنت زعل الجهني؛ وللطالبات المُبدعات على هذا الإنجاز.

 

يُذكر أن برنامج جلوب هو برنامج دولي للبحث العلمي البيئي، وهو أيضاً برنامج تعليمي لعلم البيئة، يهدف بالنسبة للطلبة، إلى تعلم القياسات العلمية الحقلية لكل من: المناخ، المياه، التربة، غطاء الأرض، وإدخال المعلومات العلمية في شبكة internet، وعمل الخرائط والجداول الإحصائية واستخدامها في مواقع الشبكة لتحليلها عالمياً، والتعاون العلمي مع العلماء وطلاب برنامج جلوب في أنحاء العالم، ومن أهدافه للمعلمين والمعلمات تدريب منفذي البرنامج في حلقات علمية متخصصة، وتوفير إرشادات علمية لهم مع تقديم وسائل علمية مساعدة، والدعم المستمر من المكتب المساند للبرنامج، والعلماء، وشركاء برنامج جلوب، كذلك الاتصال العلمي مع المعلمين والمعلمات والطلبة والعلماء في أنحاء العالم.

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