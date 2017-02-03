"تعليم تبوك": استمرار تأخير الدراسة للتاسعة صباحاً في مدارس المنطقة

بسبب تدني درجات الحرارة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم، عن استمرار تأخير موعد بدء الحصص الدراسية في مدارس المنطقة إلى التاسعة صباحاً مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم بعد غد الأحد حتى إشعار آخر؛ نظراً لتواصل تدني درجات الحرارة على أجواء المنطقة.



وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور عمر بن أحمد الشريف، أن موعد الحصة الأولى في مدارس المنطقة للبنين والبنات سيبدأ التاسعة صباحاً، ويشمل: مدارس تبوك ومراكزها، ومدارس تيماء ومراكزها، ومدارس حقل ومراكزها، ومدارس البدع ومراكزها، ومدارس مراكز الفارعة وأبو راكة والبليطيح.

