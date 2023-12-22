تعليم تبوك تختتم احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية

"الشريف": مدارسنا قدمت أكثر من ألف مبادرة للاحتفاء

شهد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، د. عمر بن أحمد الشريف، اليوم ختام فعاليات احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، ممثلة بإدارة نشاط الطلاب، باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام، تحت شعار "تعزيز انتشار اللغة العربية"، في قاعة الأمير سلطان في المعسكر الكشفي.

وافتتح مدير التعليم بحضور المساعد لتعليم البنين، ماجد بن عبدالرحمن القعير، المعرض الفني المصاحب لفعاليات المناسبة والذي ضم أعمال ومبادرات الطلاب في مدارس المنطقة، وشاهد الحضور تفاعل الطلاب ومشاركاتهم في الخط العربي وفنون اللغة العربية المتنوعة.

حضر مدير التعليم ومساعده، وأساتذة من جامعة تبوك، ومدير إدارة نشاط الطلاب، د. عبدالله الحارثي، ومدير إدارة الإشراف، د. سلطان العنزي، الحفل الخطابي بهذه المناسبة، والذي بدأ بالقرآن الكريم، ثم إلقاء مسجل للطالب أحمد المالكي، بعد ذلك قدم مشرف اللغة العربية، حسن الشهري، قصيدة شعرية بالفصحى، ثم استمع الحضور لمحاضرة حول اللغة العربية لوكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي، د. عويض العطوي، بعد ذلك انطلق العرض المسرحي بعنوان "غربة اللغة"، ثم استمع الجميع لفقرة بعنوان "تجربتي مع اللغة العربية" قدمها الطالب، مير علم ميسيني، من جمهورية البوسنة.

واختتم الحفل بكلمة لمدير التعليم أوضح خلالها أن مبادرات مدارس المنطقة للبنين والبنات في الاحتفاء بيوم اللغة العربية تجاوزت أكثر من ألف مشاركة متنوعة، منوهاً بأهمية هذا اليوم في تعزيز انتشار اللغة العربية وتكريس مكانتها السامية في أمتنا، خصوصاً وأن اللغة العربية تحتل مكانة عظيمة بين الشعوب، فهي لغة القرآن الكريم، وشريعتنا الإسلامية زادتها مكانة وأهمية، فأصبحت هويتنا الإسلامية أقوى هوية على الإطلاق.

حضر الحفل الختامي مديرو الإدارات في تعليم تبوك، ورئيس قسم اللغة العربية، سعد آل حبتر، وجمع من المشرفين التربويين والمعلمين وقادة المدارس ورواد النشاط الطلابي والطلاب المشاركين.