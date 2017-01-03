"تعليم تبوك" يحدد المحافظات المشمولة بالتأخير لـ 9 صباحاً

"الشريف": تنفيذ توجيه أمير المنطقة يبدأ يوم الأحد القادم

كشف مدير تعليم تبوك الدكتور عمر الشريف أن توجيه أمير المنطقة بتأخير بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة ساعة بحيث تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك نظراً للظروف الجوية البادرة.

وقال "الشريف": "يشمل هذا التوجيه مدارس تبوك وقراها ومدارس تيماء وقراها ومدارس حقل وقراها ومدارس البدع وقراها ومدارس مراكز أبو راكة والفارعة والبليطيح".

وأعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان على توجيهه الذي أتى امتداداً لعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات في المنطقة.