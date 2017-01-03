النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
أكدت انفراد "سبق".. وقالت: لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ الاتفاقية

"المالية" تعلن: تطبيق ضريبة المشروبات الغازية والتبغ بعد 3 أشهر

"تعليم تبوك" يحدد المحافظات المشمولة بالتأخير لـ 9 صباحاً

"الشريف": تنفيذ توجيه أمير المنطقة يبدأ يوم الأحد القادم

كشف مدير تعليم تبوك الدكتور عمر الشريف أن توجيه أمير المنطقة بتأخير بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة ساعة بحيث تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك نظراً للظروف الجوية البادرة.

وقال "الشريف": "يشمل هذا التوجيه مدارس تبوك وقراها ومدارس تيماء وقراها ومدارس حقل وقراها ومدارس البدع وقراها ومدارس مراكز أبو راكة والفارعة والبليطيح".

وأعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان على توجيهه الذي أتى امتداداً لعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم تبوك" يحدد المحافظات المشمولة بالتأخير لـ 9 صباحاً
سبق

كشف مدير تعليم تبوك الدكتور عمر الشريف أن توجيه أمير المنطقة بتأخير بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة ساعة بحيث تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك نظراً للظروف الجوية البادرة.

وقال "الشريف": "يشمل هذا التوجيه مدارس تبوك وقراها ومدارس تيماء وقراها ومدارس حقل وقراها ومدارس البدع وقراها ومدارس مراكز أبو راكة والفارعة والبليطيح".

وأعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان على توجيهه الذي أتى امتداداً لعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات في المنطقة.

03 يناير 2017 - 5 ربيع الآخر 1438
05:39 PM
"الشريف": تنفيذ توجيه أمير المنطقة يبدأ يوم الأحد القادم

"تعليم تبوك" يحدد المحافظات المشمولة بالتأخير لـ 9 صباحاً

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
15,568

كشف مدير تعليم تبوك الدكتور عمر الشريف أن توجيه أمير المنطقة بتأخير بداية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول لمدة ساعة بحيث تبدأ الساعة التاسعة صباحاً، سيبدأ تنفيذه اعتباراً من الأحد المقبل، وذلك نظراً للظروف الجوية البادرة.

وقال "الشريف": "يشمل هذا التوجيه مدارس تبوك وقراها ومدارس تيماء وقراها ومدارس حقل وقراها ومدارس البدع وقراها ومدارس مراكز أبو راكة والفارعة والبليطيح".

وأعرب مدير تعليم تبوك عن شكره وتقديره للأمير فهد بن سلطان على توجيهه الذي أتى امتداداً لعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات في المنطقة.

شارك برأيك
20
40

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
1,257
8 %

8 %

31 ديسمبر
3,899
3.2 %

3.2 %

29 ديسمبر
1,666
91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
4,252

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

جدل السينما أضاع قضايانا

جدل السينما أضاع قضايانا

سعيد آل جندب
مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

مدارس أهلية ومتطورة غير ربحية

برجس البرجس
يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

يا شهداء اسطنبول.. ستبقى ذكراكم الطاهرة حية فينا

لينا جودة
فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

فلسطين.. والكذبة كبرى..!!

محمد الصيـعري
لا نكرر أخطاء العام الماضي

لا نكرر أخطاء العام الماضي

عبدالرحمن المرشد
السارق الصغير!!

السارق الصغير!!

منيرة آل سليمان
الموظف ليس قطعة أثاث!

الموظف ليس قطعة أثاث!

نايف معلا
سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

سياحتنا المحلية وتشابه التسويق!

جمعان الكرت
أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

أعضاء الشورى.. وخفض القبول في الجامعات!!

ماجد الحربي
الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

الزعيق الرياضي.. خلل أمني؟

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة