"تعليم تبوك" يشارك بمهرجان الجنادرية بأوبريت "نبض الوطن".. الأحد

يحكي أمجاد الوطن وبطولات جنوده بالحد الجنوبي.. برعاية العيسى

تُشارك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في مهرجان الجنادرية 31 يوم الأحد القادم بتقديم أوبريت "نبض الوطن"، والذي يتكون من خمس لوحات تحكي أمجاد هذا الوطن الغالي ويحكي بطولات جنودنا البواسل المشاركين في الذود عن الوطن بالحد.

فيما وجه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عمر أبو هاشم بتسهيل كافة الترتيبات لهذه المشاركة الوطنية والتي تعتبر الأولى في تاريخ الجنادرية كمشاركة تمثل وزارة التعليم من مخرجات الميدان، ولعلها بادرة من الوزارة لتحفيز الميدان التربوي في بقية مناطق المملكة.

وقال مدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي إن تعليم تبوك سيقدم أوبريت "نبض الوطن" وهو من كلمات وألحان وإخراج: ياسر بن صالح الحارثي, مبيناً أن الفريق المكلف بتقديم الأوبريت من مشرفين تربويين ورواد نشاط قد أنهى جميع الاستعدادات لتقديم الأوبريت لينال استحسان الحضور بإذن الله.