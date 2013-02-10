"تعليم تبوك" يعلن بدء تسجيل رياض الأطفال للروضات الحكومية والأهلية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، اليوم، تنفيذ الخطة الزمنية لتسجيل طلاب وطالبات مرحلة رياض الأطفال بالروضات الحكومية والأهلية في نظام "نور" ممن تقل أعمارهم عن ٦ سنوات أو أقل بـ٩٠ يوماً، ويستحق التسجيل مَن كان تاريخ ميلاده ٢٠/ ١٢/ ١٤٣٥هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠١٤م.

وأوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بـ"تعليم تبوك" ميرفت الثمالي أن التسجيل في رياض الأطفال يبدأ لمن كان عمره ثلاث سنوات، ولا يُقبل مَن أكمل السادسة بمرحلة رياض الأطفال، ويحق لهم التسجيل بالصف الأول الابتدائي؛ شريطة أن يكون الطفل قد اجتاز المهارات النمائية بمرحلة رياض الأطفال، وحصل على شهادة اجتياز من نظام "نور"، وتوصية معتمدة من معلمته في الروضة؛ علماً بأن الأولوية في التسجيل في الروضة المرغوبة من قِبَل ولي الأمر لأسبقية التسجيل.