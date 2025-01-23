"تعليم جدة" يفعل مشروع "كيف نكون قدوة" بخمس مبادرات متنوعة

"الثقفي" ​​يستفيد منها٧٥٠ ألف طالب وطالبة و٥٥ ألف معلم ومعلمة

طرحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة خمس مبادرات متنوعة يستفيد منها أكثر من ٧٥٠ ألف طالب وطالبة وما يقارب ٥٥ ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية بجميع مدارس جدة. والمحافظات المجاورة، وذلك في سياق مشاركتها في مشروع "كيف نكون قدوة" الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الأمير خالد الفيصل .



وصرح مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي أن المبادرات الخمس هي مبادرة غرس، ومبادر مسابقة القيم، ومبادرة كيف تكون إيجابيًا، ومبادرة فبهداهم اقتده، ومبادرة الملتقيات الحوارية.

وقال الثقفي إن تلك المبادرات تركز على التربية القيمية من خلال تشكيل شخصية المسلم المتزنة، وتهذيب سلوكيات الفرد، والحافظ على الأمن ووقاية المجتمع من السلبيات، وتحقيق غاية التوافق بين ظاهر الفرد وباطنه وفق مصفوفة من القيم الثابتة والمستمدة من المنهج الرباني .



وأشار الثقفي إلى أن المستفيدين من مخرجات تلك المبادرات أكثر من ٧٥٠ ألف طالب وطالبة وما يقارب ٥٥ ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية بجميع مدارس جدة والمحافظات التابعة لها، إضافة إلى المجتمع المحيط بالمدرسة، وسيتم إيصال رسالتها الوطنية عبر النشرات والمطويات والمطبوعات بأحجام مختلفة وبطريقة عرض مميزة وجاذبة، تحفز على الاقتناء، وتساعد الطلاب والطالبات على استقصاء المعلومة بأيسر الطرق وأسهلها وأسرعها، بما يحقق الغاية من انتشارها، وذيوعها بينهم في يسر وسهولة.



وأوضح أن هذه المبادرات سوف تشتمل على تنظيم المحاضرات الهادفة ومشاركة العلماء والتربويين في إلقائها، وإشاعة روح التفاعل بين المحاضر والطلاب عبر النقاش الهادف، وطرح الأسئلة دون حرج عليهم، بجانب تنظيم مسابقات في هذا المجال، وإشاعة روح التنافس بين الطلاب والطالبات .



وقال إنه سيتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مثل تويتر وسناب شات وانستغرام والفيس بوك وغيرها نظرًا لتفاعل قطاع الشباب خاصة مع هذه الوسائط الإعلامية الجديدة، بما يتيح فرصة كبيرة لإيصال رسالة المشروع بمبادراته المختلفة إليهم.



واختتم "الثقفي " قائلاً: هذه المبادرات تأتي في سياق واجبها تجاه الوطن وأبنائه، واستشعارًا لروح الولاء لقيادتنا الرشيدة، وإيمانًا منها بأن هذا المشروع الذي يتبناه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل يمثل المنطلق الأساسي والمرتكز الذي من شأنه أن يفعّل القدرات، ويشيع روح الأمن والسلام في قطاعات المجتمع عامة مؤملاً أن يكلل هذا المشروع بالنجاح المنتظر، وأن تسهم مبادرات تعليم جدة في نجاح هذا المشروع الخلاق.

