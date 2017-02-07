"تعليم جدة" يقيم ملتقى جائزة جدة للمعلم المتميز‎

تخلله أوراق عمل حول الرسائل التحفيزية

أكد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي، أن التميز والتنافس في ميدان التعليم هو رفعة للأمة لذلك تعددت جوائز التميز للرقي بالمعلم والمتعلم.



وأشار إلى أن جائزة جدة جاءت برعاية ومتابعة من قبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، مؤكداً أن أثر الجائزة كان جلياً في الميدان، مشيداً بتفوق المعلمات في الثلاثة أعوام الأخيرة، آملاً أن تشهد الجائزة في هذا العام تنافساً من قبل الجميع في الجهود والمحتوى، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.



جاء ذلك خلال رعاية "الثقفي" ملتقى جائزة جدة للمعلم المتميز في نسختها الخامسة والذي عقد اليوم "الثلاثاء" بمسرح الإدارة العامة للتعليم بجدة، بحضور مساعدي المدير العام، وعدد من القيادات التعليمية، ونخبة من المعلمين والمعلمات من مدارس جدة.

واستعرض الملتقى العديد من المحاور التي تضمنت مسيرة الجائزة، وآلية رفع ملفات المتقدمين والمتقدمات إلكترونياً، بالإضافة للتوثيق الاحترافي، وكذلك عرض لتجربتين لمعلم ومعلمة في جائزة جدة للمعلم المتميز.

كما تخلل الملتقى أوراق عمل حول الرسائل التحفيزية ونشر ثقافة الجائزة في الميدان، إضافة للخطوات التي من شأنها استدامة التميز.