"تعليم جنوب جدة" يتصدر "سواعد التطوع" بـ13 جائزة

​"الزهراني" يعلن تشكيل لجنة برئاسة "مفرح القرني"

تصدر "تعليم جنوب جدة" بالحصول على 13 جائزة في العمل التطوعي "سواعد" من أصل 38 جائزة تنافست عليها مكاتب التعليم في جدة.



وقال مدير مكتب تعليم جنوب جدة "بخيت الزهراني": "فوز مدارس ومعلمي جنوب جدة بـ13 جائزة تحقق -بفضل الله- ثم

بفضل جهودهم".



وأضاف: "العمل التطوعي يغرس القيم السليمة في الطلاب، ويعزز لديهم جانب مساعدة الآخرين وتهذيب السلوك، كما ينمي كذلك المهارات والقدرات ويصقلها، وهذا ما يحرص عليه مسؤولو التعليم والقائمون على "سواعد".



وكشف "الزهراني"، خلال تكريمه الفائزين اليوم الخميس، عن تأسيس لجنة للأعمال التطوعية بمكتب تعليم جنوب جدة، يترأسها سفير العمل التطوعي "مفرح القرني".



وأردف: "هذه اللجنة ستكون مهمتها تحسين العمل التطوعي بحيث تبتعد عن الأعمال التقليدية وتكون أعمالها نوعية ومميزة".



ووجه "الزهراني" شكره للمعلمين والمدارس الفائزة بجوائز "سواعد"، كما وجه شكره لمشرفيهم في مكتب تعليم الجنوب.