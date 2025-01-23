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"تعليم شقراء" يطلق نظام متابعة المشاريع عن طريق الكاميرات

للتأكّد من جدية الشركات المنفّذة لإنهاء التزاماتها واختصار الوقت

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة شقراء خالد بن محمد الشبانة، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير شؤون المباني بالإدارة المهندس أحمد بن سالم المطيري، نظام مراقبة تنفيذ المشاريع عن طريق البث الحي بتركيب 4 كاميرات مراقبة بكل موقع تبث على مدار 24 ساعة بشكل مباشر؛ لمشاهدة سير العمل بجميع المشاريع الجاري تنفيذها، بمكتب مدير التعليم.

وأوضح "الشبانة"، قائلاً: إن نظام المراقبة سيساعد المسؤولين بإدارة المباني في التأكد من سير العمل بالمشروع بشكل يومي، والتأكد من جدية الشركات المنفذة؛ لإنهاء التزاماتها بتنفيذ هذه المشاريع، واختصار الوقت في اتخاذ القرارات اللازمة لكل مشروع.

وأفاد المهندس حمد المطيري بأنه سيتم اكتمال تركيب الكاميرات على المشاريع الباقية وربطها بالإدارة في جميع مواقع المشاريع، بحيث سيتيح هذا النظام لمدير التعليم والمهندسين في إدارة المباني مشاهدة أعمال تنفيذ المشروع يومياً؛ للاطمئنان على سير العمل.

وأضاف: هذا النظام يمكن تشغيله على الهاتف المحمول ومرتبط أيضاً بوكالة المباني بالوزارة لدى المختصين بالإدارة العامة للإشراف والتنفيذ، وسيسهل من عملية المتابعة الدقيقة ومعرفة جدية الشركات المنفذة بشكل يومي.

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"تعليم شقراء" يطلق نظام متابعة المشاريع عن طريق الكاميرات
سبق

دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة شقراء خالد بن محمد الشبانة، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير شؤون المباني بالإدارة المهندس أحمد بن سالم المطيري، نظام مراقبة تنفيذ المشاريع عن طريق البث الحي بتركيب 4 كاميرات مراقبة بكل موقع تبث على مدار 24 ساعة بشكل مباشر؛ لمشاهدة سير العمل بجميع المشاريع الجاري تنفيذها، بمكتب مدير التعليم.

وأوضح "الشبانة"، قائلاً: إن نظام المراقبة سيساعد المسؤولين بإدارة المباني في التأكد من سير العمل بالمشروع بشكل يومي، والتأكد من جدية الشركات المنفذة؛ لإنهاء التزاماتها بتنفيذ هذه المشاريع، واختصار الوقت في اتخاذ القرارات اللازمة لكل مشروع.

وأفاد المهندس حمد المطيري بأنه سيتم اكتمال تركيب الكاميرات على المشاريع الباقية وربطها بالإدارة في جميع مواقع المشاريع، بحيث سيتيح هذا النظام لمدير التعليم والمهندسين في إدارة المباني مشاهدة أعمال تنفيذ المشروع يومياً؛ للاطمئنان على سير العمل.

وأضاف: هذا النظام يمكن تشغيله على الهاتف المحمول ومرتبط أيضاً بوكالة المباني بالوزارة لدى المختصين بالإدارة العامة للإشراف والتنفيذ، وسيسهل من عملية المتابعة الدقيقة ومعرفة جدية الشركات المنفذة بشكل يومي.

22 يناير 2017 - 24 ربيع الآخر 1438
01:27 PM
اخر تعديل
23 يناير 2017 - 25 ربيع الآخر 1438
08:29 AM
للتأكّد من جدية الشركات المنفّذة لإنهاء التزاماتها واختصار الوقت

"تعليم شقراء" يطلق نظام متابعة المشاريع عن طريق الكاميرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة شقراء خالد بن محمد الشبانة، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير شؤون المباني بالإدارة المهندس أحمد بن سالم المطيري، نظام مراقبة تنفيذ المشاريع عن طريق البث الحي بتركيب 4 كاميرات مراقبة بكل موقع تبث على مدار 24 ساعة بشكل مباشر؛ لمشاهدة سير العمل بجميع المشاريع الجاري تنفيذها، بمكتب مدير التعليم.

وأوضح "الشبانة"، قائلاً: إن نظام المراقبة سيساعد المسؤولين بإدارة المباني في التأكد من سير العمل بالمشروع بشكل يومي، والتأكد من جدية الشركات المنفذة؛ لإنهاء التزاماتها بتنفيذ هذه المشاريع، واختصار الوقت في اتخاذ القرارات اللازمة لكل مشروع.

وأفاد المهندس حمد المطيري بأنه سيتم اكتمال تركيب الكاميرات على المشاريع الباقية وربطها بالإدارة في جميع مواقع المشاريع، بحيث سيتيح هذا النظام لمدير التعليم والمهندسين في إدارة المباني مشاهدة أعمال تنفيذ المشروع يومياً؛ للاطمئنان على سير العمل.

وأضاف: هذا النظام يمكن تشغيله على الهاتف المحمول ومرتبط أيضاً بوكالة المباني بالوزارة لدى المختصين بالإدارة العامة للإشراف والتنفيذ، وسيسهل من عملية المتابعة الدقيقة ومعرفة جدية الشركات المنفذة بشكل يومي.

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