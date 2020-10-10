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"تعليم صبيا" يحتفل بتسريع 8 من طلابه بالابتدائية والمتوسطة

المجتازون والمجتازات تم إعدادهم عبر مبادرة "أقدر"

هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومساعدته للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي الطلاب والطالبات المجتازين للتسريع وأسرهم لهذا العام بالنتائج الرائعة والمبهرة والمشرفة للإدارة، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب هم المستقبل المشرق والمبشر بخير لنهضة هذا الوطن المعطاء، مشيدان بجهود إدارة الموهوبين في رعاية تلك المواهب والاهتمام بها.


وقال رئيس قسم الموهوبين زين سويدي بأن اجتياز ٨ من تعليم صبيا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يعد إنجازاً كبيراً لإدارة تعليم صبيا.


وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات منى مناجي أن المجتازات والمجتازين لهذا العام قد بلغ عددهم 6 طالبات وطالبين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.


وقالت إن إدارة الموهوبات عملت على مبادرة “أقدر ” والتي كان لها بالغ الأثر في اجتياز جميع الطالبات المجتازات لاختبار الكشف والمتقدمات للتسريع من إدارة تعليم صبيا، حيث تهدف المبادرة إلى تعريف الطالبات ببعض المهارات الأساسية وتقديم المعلومات المفيدة فيما يخص المناهج الدراسية للطالبات المرشحات للتسريع برعاية مدير تعليم صبيا ومتابعة مساعدته للشؤون التعليمية، مثمنة جهود المدارس وأولياء امورهم في المتابعة والحرص، ومباركة هذا الإنجاز المتميز وغير المسبوق في الإدارة.


يذكر أن برنامج التسريع يعد أحد الأساليب التربوية التي طبقتها وزارة التعليم لإعداد كفاءات علمية وطنية من الطلاب والطالبات الموهوبين والذين أبدوا تفوقاً غير عادي لخدمة المجتمع في وقت مبكر من أعمارهم.

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"تعليم صبيا" يحتفل بتسريع 8 من طلابه بالابتدائية والمتوسطة
سبق

هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومساعدته للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي الطلاب والطالبات المجتازين للتسريع وأسرهم لهذا العام بالنتائج الرائعة والمبهرة والمشرفة للإدارة، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب هم المستقبل المشرق والمبشر بخير لنهضة هذا الوطن المعطاء، مشيدان بجهود إدارة الموهوبين في رعاية تلك المواهب والاهتمام بها.


وقال رئيس قسم الموهوبين زين سويدي بأن اجتياز ٨ من تعليم صبيا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يعد إنجازاً كبيراً لإدارة تعليم صبيا.


وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات منى مناجي أن المجتازات والمجتازين لهذا العام قد بلغ عددهم 6 طالبات وطالبين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.


وقالت إن إدارة الموهوبات عملت على مبادرة “أقدر ” والتي كان لها بالغ الأثر في اجتياز جميع الطالبات المجتازات لاختبار الكشف والمتقدمات للتسريع من إدارة تعليم صبيا، حيث تهدف المبادرة إلى تعريف الطالبات ببعض المهارات الأساسية وتقديم المعلومات المفيدة فيما يخص المناهج الدراسية للطالبات المرشحات للتسريع برعاية مدير تعليم صبيا ومتابعة مساعدته للشؤون التعليمية، مثمنة جهود المدارس وأولياء امورهم في المتابعة والحرص، ومباركة هذا الإنجاز المتميز وغير المسبوق في الإدارة.


يذكر أن برنامج التسريع يعد أحد الأساليب التربوية التي طبقتها وزارة التعليم لإعداد كفاءات علمية وطنية من الطلاب والطالبات الموهوبين والذين أبدوا تفوقاً غير عادي لخدمة المجتمع في وقت مبكر من أعمارهم.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:27 AM

"تعليم صبيا" يحتفل بتسريع 8 من طلابه بالابتدائية والمتوسطة

المجتازون والمجتازات تم إعدادهم عبر مبادرة "أقدر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - صبيا
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هنأ مدير تعليم صبيا الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس ومساعدته للشؤون التعليمية حنان بنت علي الحازمي الطلاب والطالبات المجتازين للتسريع وأسرهم لهذا العام بالنتائج الرائعة والمبهرة والمشرفة للإدارة، مؤكداً أن هؤلاء الطلاب هم المستقبل المشرق والمبشر بخير لنهضة هذا الوطن المعطاء، مشيدان بجهود إدارة الموهوبين في رعاية تلك المواهب والاهتمام بها.


وقال رئيس قسم الموهوبين زين سويدي بأن اجتياز ٨ من تعليم صبيا في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة يعد إنجازاً كبيراً لإدارة تعليم صبيا.


وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات منى مناجي أن المجتازات والمجتازين لهذا العام قد بلغ عددهم 6 طالبات وطالبين من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.


وقالت إن إدارة الموهوبات عملت على مبادرة “أقدر ” والتي كان لها بالغ الأثر في اجتياز جميع الطالبات المجتازات لاختبار الكشف والمتقدمات للتسريع من إدارة تعليم صبيا، حيث تهدف المبادرة إلى تعريف الطالبات ببعض المهارات الأساسية وتقديم المعلومات المفيدة فيما يخص المناهج الدراسية للطالبات المرشحات للتسريع برعاية مدير تعليم صبيا ومتابعة مساعدته للشؤون التعليمية، مثمنة جهود المدارس وأولياء امورهم في المتابعة والحرص، ومباركة هذا الإنجاز المتميز وغير المسبوق في الإدارة.


يذكر أن برنامج التسريع يعد أحد الأساليب التربوية التي طبقتها وزارة التعليم لإعداد كفاءات علمية وطنية من الطلاب والطالبات الموهوبين والذين أبدوا تفوقاً غير عادي لخدمة المجتمع في وقت مبكر من أعمارهم.

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