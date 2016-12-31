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"تعليم عسير" الثالث دولياً في الرياضيات الذهنية

للعام الثاني على التوالي

حقق الطالب عبد الملك عبد الله آل درع الأسمري، من مركز الموهوبين بتعليم عسير، المركز الثالث دوليا في بطولة الرياضيات الذهنية التي أقيمت أخيرا في كوريا الجنوبية.

وكان "الأسمري" حقق المركز ذاته العام الماضي في نفس البطولة التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية .

وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة، جلوي بن محمد آل كركمان، الطالب وأسرته على هذا الإنجاز، والذي اعتبره تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم .

وكان في استقبال الطالب ظهر اليوم السبت في مطار أبها المساعد للشؤون التعليمية، سعد بن أحمد الجوني، والذي أكد أن الاحتفاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين هو ديدن المسؤولين في التعليم في المملكة، مشيرا إلى أن ما حققه الطالب للمرة الثانية على التوالي من إنجاز يستحق الإشادة والاحتفاء والتقدير .
 

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"تعليم عسير" الثالث دولياً في الرياضيات الذهنية
سبق

حقق الطالب عبد الملك عبد الله آل درع الأسمري، من مركز الموهوبين بتعليم عسير، المركز الثالث دوليا في بطولة الرياضيات الذهنية التي أقيمت أخيرا في كوريا الجنوبية.

وكان "الأسمري" حقق المركز ذاته العام الماضي في نفس البطولة التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية .

وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة، جلوي بن محمد آل كركمان، الطالب وأسرته على هذا الإنجاز، والذي اعتبره تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم .

وكان في استقبال الطالب ظهر اليوم السبت في مطار أبها المساعد للشؤون التعليمية، سعد بن أحمد الجوني، والذي أكد أن الاحتفاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين هو ديدن المسؤولين في التعليم في المملكة، مشيرا إلى أن ما حققه الطالب للمرة الثانية على التوالي من إنجاز يستحق الإشادة والاحتفاء والتقدير .
 

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
04:19 PM
للعام الثاني على التوالي

"تعليم عسير" الثالث دولياً في الرياضيات الذهنية

A A A
بندر آل عوض - عسير
6
5,063

حقق الطالب عبد الملك عبد الله آل درع الأسمري، من مركز الموهوبين بتعليم عسير، المركز الثالث دوليا في بطولة الرياضيات الذهنية التي أقيمت أخيرا في كوريا الجنوبية.

وكان "الأسمري" حقق المركز ذاته العام الماضي في نفس البطولة التي احتضنتها الولايات المتحدة الأمريكية .

وهنأ مدير عام التعليم بالمنطقة، جلوي بن محمد آل كركمان، الطالب وأسرته على هذا الإنجاز، والذي اعتبره تميزا للوطن في مسابقة ضمت العديد من دول العالم .

وكان في استقبال الطالب ظهر اليوم السبت في مطار أبها المساعد للشؤون التعليمية، سعد بن أحمد الجوني، والذي أكد أن الاحتفاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين هو ديدن المسؤولين في التعليم في المملكة، مشيرا إلى أن ما حققه الطالب للمرة الثانية على التوالي من إنجاز يستحق الإشادة والاحتفاء والتقدير .
 

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