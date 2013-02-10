"تعليم مكة" تؤكد ضرورة تواجد حراس المدارس في مقار أعمالهم

نبهت عليهم بالاكتفاء بالمراجعة من الساعة الخامسة وحتى الـ 8 مساءً

نوهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الأمن والسلامة -الأمن المدرسي- على جميع حراس المدارس بعدم مراجعة الإدارة أثناء الدوام الرسمي إلى أي جهة في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أو أي جهة أخرى والاكتفاء بالمراجعة خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً بمكتب المستفيدين بالإدارة.

وبينت الإدارة خلال تعميمها المرسل لقائدي وقائدات المدارس أن ذلك يأتي من منطلق الاهتمام والحرص على أمن وسلامة منسوبي ومنسوبات المدارس أثناء أوقات الدوام الرسمي، وضرورة تواجد الحراس في مقار أعمالهم وتأدية عملهم كما يجب، وأن أي مخالفة لذلك يُعرض قائد وقائدة المدرسة لتحمل المسؤولية.