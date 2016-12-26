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"تعليم مكة" يقرر توحيد الدوام في المدارس المشتركة

دعا المشرفين إلى متابعة تنفيذ جدول التوقيت الزمني

 اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة "الصباحية والمسائية"، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢٧  / ٣ / ١٤٣٨ هـ.

ومن المقرر أن يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة  ١٥ : ٧ .

وتبدأ الحصة الأولى الساعة ١٥ : ٧ صباحًا ويكون الانصراف الساعة ٢٥ : ١٢ مساءً.

ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً. 

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي مكاتب التعليم والمشرفين التربويين إلى متابعة تنفيذ الجدول وتدوين الملاحظات الميدانية.

وأشار إلى أنه في حال نجاح هذه الخطوة سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام القادم كمرحلة أخرى.

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"تعليم مكة" يقرر توحيد الدوام في المدارس المشتركة
سبق

 اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة "الصباحية والمسائية"، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢٧  / ٣ / ١٤٣٨ هـ.

ومن المقرر أن يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة  ١٥ : ٧ .

وتبدأ الحصة الأولى الساعة ١٥ : ٧ صباحًا ويكون الانصراف الساعة ٢٥ : ١٢ مساءً.

ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً. 

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي مكاتب التعليم والمشرفين التربويين إلى متابعة تنفيذ الجدول وتدوين الملاحظات الميدانية.

وأشار إلى أنه في حال نجاح هذه الخطوة سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام القادم كمرحلة أخرى.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
04:24 PM
دعا المشرفين إلى متابعة تنفيذ جدول التوقيت الزمني

"تعليم مكة" يقرر توحيد الدوام في المدارس المشتركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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 اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة تطبيق جدول التوقيت الزمني لليوم الدراسي للمدارس المشتركة "الصباحية والمسائية"، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ٢٧  / ٣ / ١٤٣٨ هـ.

ومن المقرر أن يبدأ اصطفاف الطابور الصباحي في التوقيت الصيفي والشتوي معًا من الساعة السابعة صباحًا إلى الساعة  ١٥ : ٧ .

وتبدأ الحصة الأولى الساعة ١٥ : ٧ صباحًا ويكون الانصراف الساعة ٢٥ : ١٢ مساءً.

ويبدأ الطابور المسائي من الساعة ٥٠: ١٢ فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة الواحدة بينما يكون الانصراف الساعة ٦:١٥ مساءً. 

ودعا المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي مكاتب التعليم والمشرفين التربويين إلى متابعة تنفيذ الجدول وتدوين الملاحظات الميدانية.

وأشار إلى أنه في حال نجاح هذه الخطوة سيتم تعميمها على بقية المدارس الأخرى العام القادم كمرحلة أخرى.

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