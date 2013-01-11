"تعليم مهد الذهب" يمنح إجازة مرضية لمعلمة ٤٣٥ يوماً

بلاغ يقود "نزاهة" لمخالفات وتجاوزات عديدة .. ووجهت مختصين للتحقيق

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بلاغاً عن وجود مخالفات وتجاوزات متعلقة بطي قيد أحد الموظفين، ومنح إجازة مرضية لمعلمة ٤٣٥ يوماً في إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، وذلك من خلال قنوات التواصل مع الجمهور المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقيق من صحتها.

ووجهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مختصين لتحقق من صحة هذا البلاغ واتضح تأخير وإهمال المختصين في تعليم محافظة مهد الذهب في متابعة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق أحد الموظفين المحكوم عليه في قضية، مما ترتب عليه استمرار إدارة التعليم بصرف نصف راتبه 18 شهراً على الرغم من خروجه من السجن، وانتهاء فترة محكوميته دون أن يباشر جهة عمله.

واتضح للمختص صدور ثلاثة قرارات إدارية متعلقة بمعلمة منحت فيها إجازة مرضية ولم يتم إرفاق التقارير الطبية الموقعة من الطبيب المختص وتصديق وزارة الصحة أو الجهة المختصة في الدولة المعالج بها وتصديق الممثليات السعودية، موضح بها التشخيص الكامل للمريضة ومدة العلاج اللازمة وفقاً لما ورد في لائحة تقارير منح الإجازة المرضية.

واكتفت إدارة تعليم مهد الذهب بالاستناد على أفادت السفارات السعودية في الخارج ، وبعض التقارير الغير مصدقة من جهة الاختصاص ، كما تبين من خلال مسيرات رواتب المعلمة تقاضيها كامل رواتبها مع البدلات في تلك الفترة.