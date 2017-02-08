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"تعليم ينبع" يعلن مواعيد تسجيل المستجدين بالصف الأول

اشتراط أن يكمل الطالب 6 سنوات مع بدية العام الجديد

 شهدت مدارس تعليم ينبع الابتدائية هذا الأسبوع إقبالا من قبل أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم بعد أن أعلن قسم الاختبارات والقبول والتسجيل عن فتح مواعيد التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1438/1439  من يوم الأحد الماضي للتسجيل عبر الرابط: https://noor.moe.gov.sa.

 

وقال رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد خلاف: "الإدارة تعتزم قريبًا إنشاء مراكز لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1438/1439هـ وذلك في عدد من مراكز الحي بهدف التسهيل على أولياء الأمور الذين واجهوا صعوبة في التسجيل وتقديم المشورة وتيسير إجراءات القبول في مراحل التعليم العام".

 

وأضاف "خلاف": "الإدارة تتخذ هذه الخطوة بهدف خدمة أولياء الأمور وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ، وللتيسير عليهم للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في قبول الطلاب والطالبات وتوعية أولياء الأمور بآلية التسجيل عبر برنامج نور، وأعمال هذه المراكز تنطلق تباعا لاستقبال المستفيدين".

 

وأردف: "المدارس الابتدائية بدأت من يوم الأحد الماضي باستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم ، وذلك وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين عبر نظام "نور".

 

وتابع: "الوزارة اشترطت بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال".

 

وقال "خلاف": "فترات التسجيل وفق سبع مواعيد : 8 / 5 مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية و7 / 6 السعوديين وأبناء السعوديات و5 / 7 المعاملين معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والخليجيين واليمنيين وأبناء الدبلوماسيين و26 / 7 غير السعوديين و25 / 8 خريجي الروضات الحكومية والأهلية و19 / 12 خريجي الروضات الأجنبية".

 

وشدد "خلاف" على ضرورة مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم تجنباً لإلغاء الطلب التسجيل المبكر للطالب / للطالبة عن طريق نظام نور وحتى يضمن له اختيار المدرسة القريبة من منزله وحجز مقعد له قبل تسديد الشواغر أو إقفال التسجيل.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم ينبع" يعلن مواعيد تسجيل المستجدين بالصف الأول
سبق

 شهدت مدارس تعليم ينبع الابتدائية هذا الأسبوع إقبالا من قبل أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم بعد أن أعلن قسم الاختبارات والقبول والتسجيل عن فتح مواعيد التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1438/1439  من يوم الأحد الماضي للتسجيل عبر الرابط: https://noor.moe.gov.sa.

 

وقال رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد خلاف: "الإدارة تعتزم قريبًا إنشاء مراكز لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1438/1439هـ وذلك في عدد من مراكز الحي بهدف التسهيل على أولياء الأمور الذين واجهوا صعوبة في التسجيل وتقديم المشورة وتيسير إجراءات القبول في مراحل التعليم العام".

 

وأضاف "خلاف": "الإدارة تتخذ هذه الخطوة بهدف خدمة أولياء الأمور وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ، وللتيسير عليهم للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في قبول الطلاب والطالبات وتوعية أولياء الأمور بآلية التسجيل عبر برنامج نور، وأعمال هذه المراكز تنطلق تباعا لاستقبال المستفيدين".

 

وأردف: "المدارس الابتدائية بدأت من يوم الأحد الماضي باستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم ، وذلك وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين عبر نظام "نور".

 

وتابع: "الوزارة اشترطت بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال".

 

وقال "خلاف": "فترات التسجيل وفق سبع مواعيد : 8 / 5 مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية و7 / 6 السعوديين وأبناء السعوديات و5 / 7 المعاملين معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والخليجيين واليمنيين وأبناء الدبلوماسيين و26 / 7 غير السعوديين و25 / 8 خريجي الروضات الحكومية والأهلية و19 / 12 خريجي الروضات الأجنبية".

 

وشدد "خلاف" على ضرورة مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم تجنباً لإلغاء الطلب التسجيل المبكر للطالب / للطالبة عن طريق نظام نور وحتى يضمن له اختيار المدرسة القريبة من منزله وحجز مقعد له قبل تسديد الشواغر أو إقفال التسجيل.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
02:29 PM
اشتراط أن يكمل الطالب 6 سنوات مع بدية العام الجديد

"تعليم ينبع" يعلن مواعيد تسجيل المستجدين بالصف الأول

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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 شهدت مدارس تعليم ينبع الابتدائية هذا الأسبوع إقبالا من قبل أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم بعد أن أعلن قسم الاختبارات والقبول والتسجيل عن فتح مواعيد التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي 1438/1439  من يوم الأحد الماضي للتسجيل عبر الرابط: https://noor.moe.gov.sa.

 

وقال رئيس قسم الاختبارات والقبول زياد خلاف: "الإدارة تعتزم قريبًا إنشاء مراكز لتسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1438/1439هـ وذلك في عدد من مراكز الحي بهدف التسهيل على أولياء الأمور الذين واجهوا صعوبة في التسجيل وتقديم المشورة وتيسير إجراءات القبول في مراحل التعليم العام".

 

وأضاف "خلاف": "الإدارة تتخذ هذه الخطوة بهدف خدمة أولياء الأمور وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم ، وللتيسير عليهم للحصول على الخدمة بأقل وقت وجهد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في قبول الطلاب والطالبات وتوعية أولياء الأمور بآلية التسجيل عبر برنامج نور، وأعمال هذه المراكز تنطلق تباعا لاستقبال المستفيدين".

 

وأردف: "المدارس الابتدائية بدأت من يوم الأحد الماضي باستقبال طلبات تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي القادم ، وذلك وفق قواعد وإجراءات تسجيل المستجدين عبر نظام "نور".

 

وتابع: "الوزارة اشترطت بأن يكون الطلاب والطالبات قد أكملوا ست سنوات مع بداية العام الجديد، واستثنت من تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ90 يوماً، أو من تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ180 يوماً بشرط اجتيازهم مرحلة رياض الأطفال".

 

وقال "خلاف": "فترات التسجيل وفق سبع مواعيد : 8 / 5 مدارس التحفيظ والأهلية والأجنبية و7 / 6 السعوديين وأبناء السعوديات و5 / 7 المعاملين معاملة السعوديين من أبناء القبائل النازحة والخليجيين واليمنيين وأبناء الدبلوماسيين و26 / 7 غير السعوديين و25 / 8 خريجي الروضات الحكومية والأهلية و19 / 12 خريجي الروضات الأجنبية".

 

وشدد "خلاف" على ضرورة مراجعة المدرسة خلال عشرة أيام كحد أقصى من تاريخ التقديم تجنباً لإلغاء الطلب التسجيل المبكر للطالب / للطالبة عن طريق نظام نور وحتى يضمن له اختيار المدرسة القريبة من منزله وحجز مقعد له قبل تسديد الشواغر أو إقفال التسجيل.

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