تغريدات "كهربائي سعودي" تحظى بمتابعة مسؤولين وشركات عالمية

240 ألف متابع بينهم وزراء وهيئات وجهات حكومية

أنشأ شاب سعودي متخصص في الكهرباء حساباً في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ لتوعية وتثقيف أفراد المجتمع عن أخطار الكهرباء، وكيفية الوقاية منها، عبر حساب إلكتروني أنشأه باسم (كهربائيات)، وهو ما جعل الحساب يشهد إقبالاً كبيراً من المجتمع ومتابعة من المسؤولين الحكوميين، وقياديين في كبرى الشركات المتخصصة المحلية والعالمية في مجال الكهرباء والطاقة.

وروى الشاب منصور الشبيبي -منشئ الحساب- قصته في المجال الكهربائي قائلاً: "أنا أحد خريجي الكلية التقنية بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومن المتخصصين في القوى الكهربائية، حيث تعلمت الأمور النظرية والعملية في الكلية بشكل ممتاز، واستشعرت أن هناك قلة في الوعي وانعداماً للتوعية في المجتمع، بالإضافة إلى كثرة المخاطر والحوادث التي تسببها الكهرباء، فأنشأت حساب (كهربائيات) في "تويتر" منذ 4 سنوات تقريباً.

وأضاف "الشبيبي": "في البداية لم يكن هناك اهتمام من الناس بالمحتوى الذي أقدّمه، ولكن بعد كثرة الحوادث ومواكبتي بنشر تغريدات ملامسة للواقع، بدأ الاهتمام منهم والتفاعل مع ما يُطرح، وكثيراً من الموضوعات يتم نشرها من قبل متابعي الحساب إلى مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى".

وعن أبرز متابعي الحساب قال: "يتابع الحساب وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووكيل الطاقة في الإمارات الدكتور مطر النيادي، ونائب وزير الصحة المهندس فهد الجلاجل، والكثير من الشخصيات الاعتبارية، ومن الجهات الحكومية: جمعية حماية المستهلك السعودية، وهيئة تنظيم الكهرباء السعودية، والبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة في قطر، وعدة جهات حكومية أخرى، ومنسوبوها في دول الخليج والدول العربية".

ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها "الشبيبي" هي التكريم من وزير الكهرباء والمياه سابقاً المهندس عبدالله الحصين، وتمّ تكريم حساب "كهربائيات" قبل أيام في أكبر حدث إقليمي لشبكات الكهرباء.

يُذكر أن الشاب منصور الشبيبي وصل إلى أكثر من 240.000 متابع على "تويتر"، عبر حسابه "كهربائيات"، وشارك في معارض بعض الجامعات والمدارس؛ لتوعية الطلاب بالكهرباء ومخاطرها، وتلقى العديد من الإشادات وشهادات الشكر؛ نظير تقديمه للمعلومات المتخصصة والصحيحة في مجال الكهرباء للوقاية من الحوادث.