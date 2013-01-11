تغريم مالك مدرسة أهلية برفحاء 750 ألفاً لصالح 10 معلمات

بعد تقدمهن بشكوى لهيئة تسوية الخلافات العمالية

أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية برفحاء، حكماً نهائياً ألزمت فيه مالك مدرسة أهلية بدفع مستحقات عشر معلمات جرى فصلهن بطريقة غير مشروعة.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن عشر معلمات كان قد تم تعيينهن في مدرسة أهلية بمحافظة رفحاء، على أن يصرف لهن مالك المدرسة راتباً شهرياً قدره خمسة آلاف ريال ، حيث يتكفل بدفع 2500 ريال والنصف الآخر يدفع عن طريق صندوق الموارد البشرية.

وأضافت: "مالك المدرسة أخل بالإتفاقية المبرمه بينه وبين المعلمات وبدأ يجبرهن على العمل براتب الموارد البشرية لمدة عامين، أما الرواتب التي يصرفها لهن فكان يستردها نقداً عن طريق مديرة المدرسة".

وأردفت المصادر أن المعلمات مللن من تصرفات واستغلال مالك المدرسة وبدأن يطالبنه بصرف الرواتب المستحقة لهن والبالغة خمسة آلاف ريال شهرياً إلا أنه رفض ذلك وقرر فصلهن دون أن يبدي سبباً.

ولفتت إلى أن المعلمات تقدمن بشكوى للهيئة الإبتدائية بمحافظة رفحاء، ثم بعد الاستماع لإفادة جميع الأطراف، أُلزم مالك المدرسة بدفع 750 ألفا للمعلمات العشر وهي عبارة عن مكافأت نهاية خدمة وتعويض فسخ العقد وبدل إجازات.

وصدر القرار خلال فترة وجيزة من تاريخ رفع الدعوى لدى الهيئة الابتدائية برفحاء حيث لم تزد المدة عن أسبوعين وأربعة أيام.

‎من جانبهم، شكر أولياء أمور المعلمات رئيس الهيئة الابتدائية برفحاء بدر بن برجس التمياط على سرعة البت بالقضية وإنصاف المتضررات.

