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تغلق فجأة دون رغبة المستخدم.. سحب 88 ألف آيفون من الإمارات

iPhone 6S  جرى إنتاجها في الصين في سبتمبر وأكتوبر 2015

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن سحب أكثر من 88 ألف آيفون من السوق الإماراتية، وذلك بعدما تبين وجود عطل في بطارية هذه الهواتف.

وقالت الشركة في خطاب وجهته إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: "تبين أن بعض تلك الهواتف تغلق فجأة دون رغبة المستخدم"، وفق ما أوردت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الاثنين.

ويدور الحديث عن 88700 هاتف آيفون من طراز iPhone 6S جرى إنتاجها في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: "تأتي عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف ضمن حملات الاستدعاء العادي، الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة". حسب الصحيفة الإماراتية.

وأضاف أن عملية سحب الأجهزة تأتي أيضاً في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تغلق فجأة دون رغبة المستخدم.. سحب 88 ألف آيفون من الإمارات
سبق

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن سحب أكثر من 88 ألف آيفون من السوق الإماراتية، وذلك بعدما تبين وجود عطل في بطارية هذه الهواتف.

وقالت الشركة في خطاب وجهته إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: "تبين أن بعض تلك الهواتف تغلق فجأة دون رغبة المستخدم"، وفق ما أوردت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الاثنين.

ويدور الحديث عن 88700 هاتف آيفون من طراز iPhone 6S جرى إنتاجها في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: "تأتي عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف ضمن حملات الاستدعاء العادي، الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة". حسب الصحيفة الإماراتية.

وأضاف أن عملية سحب الأجهزة تأتي أيضاً في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
09:07 AM
iPhone 6S  جرى إنتاجها في الصين في سبتمبر وأكتوبر 2015

تغلق فجأة دون رغبة المستخدم.. سحب 88 ألف آيفون من الإمارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن سحب أكثر من 88 ألف آيفون من السوق الإماراتية، وذلك بعدما تبين وجود عطل في بطارية هذه الهواتف.

وقالت الشركة في خطاب وجهته إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات: "تبين أن بعض تلك الهواتف تغلق فجأة دون رغبة المستخدم"، وفق ما أوردت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الاثنين.

ويدور الحديث عن 88700 هاتف آيفون من طراز iPhone 6S جرى إنتاجها في الصين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2015.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: "تأتي عملية استدعاء هذا النوع من الهواتف ضمن حملات الاستدعاء العادي، الذي يشمل الفحص لأسباب قد تؤدي لمشكلات لا تتعلق بالسلامة". حسب الصحيفة الإماراتية.

وأضاف أن عملية سحب الأجهزة تأتي أيضاً في إطار جهود الوزارة لمتابعة الأسواق وحماية المستهلكين والتعاون بين الوزارة وشركات الهواتف.

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