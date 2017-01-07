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المتحدث الأمني بـ "الداخلية": مقتل إرهابييْن خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ "ياسمين الرياض"

رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار على رجال الأمن وكانا يرتديان حزامين ناسفين

تكشفت تفاصيل جديدة عن العملية الأمنية التي نفذتها جهات الأمن اليوم بالرياض، حيث داهمت الأجهزة الأمنية صباح اليوم المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" بمنزل كان يختبئ فيه بحي الياسمين بمدينة الرياض، فجر اليوم السبت ١٤٣٨/٤/١١هـ.

ونتج عن ذلك مقتل المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" نتيجة تبادل إطلاق النار خلال محاولته الهروب من قبضة رجال الأمن، ومقتل "طلال بن سمران الصاعدي" نتيجة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن خلال محاولته الهروب مع المطلوب "طايع الصيعري".

وتم خلال ذلك ضبط رشاشين وحزامين ناسفين وقنبلة يدوية بحوزة المطلوبين "طايع الصيعري"، و"طلال الصاعدي".

كما تم العثور على حوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة في المنزل الذي تمت مداهمته.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقرارها، فقد تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري - سعودي الجنسية، المعلن عنه بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئاً في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض، ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي - سعودي الجنسية، واتخاذهما من ذلك المنزل وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وأوضح أنه وفقاً لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 9/ 4/ 1438هـ في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع، مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك، ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة فيما لم يصْب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذًى ولله الحمد.

وأشار إلى أنه ضبط في المنزل وبحوزة الإرهابيين: حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وأضاف أن تلك المضبوطات أكدت مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عملا للإعداد عليه، خاصة أن "طايع" المذكور يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24/ 10/ 1436هـ والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه، فيما استهدفت الثانية بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل -بمشيئة الله- من خلال الأجهزة الأمنية تعقب أولئك المفسدين والعمل على كشف مخططاتهم وإفشال ما يسعون إليه بجرائمهم الدنيئة من سفك للدماء واستباحة للحرمات وإهدار للمقدرات وإثارة للفوضى وترويع للآمنين وسيحمي الله البلاد من شرورهم وهو القادر على ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المتحدث الأمني بـ "الداخلية": مقتل إرهابييْن خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ "ياسمين الرياض"
سبق

تكشفت تفاصيل جديدة عن العملية الأمنية التي نفذتها جهات الأمن اليوم بالرياض، حيث داهمت الأجهزة الأمنية صباح اليوم المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" بمنزل كان يختبئ فيه بحي الياسمين بمدينة الرياض، فجر اليوم السبت ١٤٣٨/٤/١١هـ.

ونتج عن ذلك مقتل المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" نتيجة تبادل إطلاق النار خلال محاولته الهروب من قبضة رجال الأمن، ومقتل "طلال بن سمران الصاعدي" نتيجة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن خلال محاولته الهروب مع المطلوب "طايع الصيعري".

وتم خلال ذلك ضبط رشاشين وحزامين ناسفين وقنبلة يدوية بحوزة المطلوبين "طايع الصيعري"، و"طلال الصاعدي".

كما تم العثور على حوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة في المنزل الذي تمت مداهمته.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقرارها، فقد تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري - سعودي الجنسية، المعلن عنه بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئاً في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض، ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي - سعودي الجنسية، واتخاذهما من ذلك المنزل وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وأوضح أنه وفقاً لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 9/ 4/ 1438هـ في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع، مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك، ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة فيما لم يصْب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذًى ولله الحمد.

وأشار إلى أنه ضبط في المنزل وبحوزة الإرهابيين: حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وأضاف أن تلك المضبوطات أكدت مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عملا للإعداد عليه، خاصة أن "طايع" المذكور يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24/ 10/ 1436هـ والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه، فيما استهدفت الثانية بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل -بمشيئة الله- من خلال الأجهزة الأمنية تعقب أولئك المفسدين والعمل على كشف مخططاتهم وإفشال ما يسعون إليه بجرائمهم الدنيئة من سفك للدماء واستباحة للحرمات وإهدار للمقدرات وإثارة للفوضى وترويع للآمنين وسيحمي الله البلاد من شرورهم وهو القادر على ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

07 يناير 2017 - 9 ربيع الآخر 1438
07:27 PM
اخر تعديل
08 يناير 2017 - 10 ربيع الآخر 1438
01:45 PM
رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار على رجال الأمن وكانا يرتديان حزامين ناسفين

المتحدث الأمني بـ "الداخلية": مقتل إرهابييْن خطيرين وإصابة رجل أمن في عملية أمنية بـ "ياسمين الرياض"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
139
302,920

تكشفت تفاصيل جديدة عن العملية الأمنية التي نفذتها جهات الأمن اليوم بالرياض، حيث داهمت الأجهزة الأمنية صباح اليوم المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" بمنزل كان يختبئ فيه بحي الياسمين بمدينة الرياض، فجر اليوم السبت ١٤٣٨/٤/١١هـ.

ونتج عن ذلك مقتل المطلوب للجهات الأمنية "طايع بن سالم بن يسلم الصيعري" نتيجة تبادل إطلاق النار خلال محاولته الهروب من قبضة رجال الأمن، ومقتل "طلال بن سمران الصاعدي" نتيجة تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن خلال محاولته الهروب مع المطلوب "طايع الصيعري".

وتم خلال ذلك ضبط رشاشين وحزامين ناسفين وقنبلة يدوية بحوزة المطلوبين "طايع الصيعري"، و"طلال الصاعدي".

كما تم العثور على حوضين صغيرين بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة في المنزل الذي تمت مداهمته.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم من خلال أدائها لمهامها وواجباتها في مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره وكشف مخططاتهم والإطاحة بشبكاتهم وإحباط عملياتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد واستقرارها، فقد تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري - سعودي الجنسية، المعلن عنه بتاريخ 21/ 4/ 1437هـ لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذت بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئاً في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض، ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي - سعودي الجنسية، واتخاذهما من ذلك المنزل وكراً إرهابياً لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وأوضح أنه وفقاً لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر اليوم السبت الموافق 9/ 4/ 1438هـ في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما، إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع، مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك، ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة فيما لم يصْب أحد من الساكنين أو المارة بأي أَذًى ولله الحمد.

وأشار إلى أنه ضبط في المنزل وبحوزة الإرهابيين: حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما، وقنبلة يدوية محلية التصنيع، وحوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.

وأضاف أن تلك المضبوطات أكدت مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عملا للإعداد عليه، خاصة أن "طايع" المذكور يعد خبيراً يعتمد عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24/ 10/ 1436هـ والعمليتين اللتين جرى إحباطهما بتاريخ 29/ 9/ 1437هـ وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فَقِيه، فيما استهدفت الثانية بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل -بمشيئة الله- من خلال الأجهزة الأمنية تعقب أولئك المفسدين والعمل على كشف مخططاتهم وإفشال ما يسعون إليه بجرائمهم الدنيئة من سفك للدماء واستباحة للحرمات وإهدار للمقدرات وإثارة للفوضى وترويع للآمنين وسيحمي الله البلاد من شرورهم وهو القادر على ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل.
 

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