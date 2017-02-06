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تفاعلاً مع "سبق" .. المتحدث بوزارة التجارة يؤكد إيداع رواتب موظفي غرفة تبوك

بعد إيقافها 10 أيام

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ " سبق " أن رواتب منسوبي غرفة تبوك أودعت في حساباتهم البارحة، مؤكدًا متابعة الوزارة  لضمان عدم تكرار تأخر الرواتب. 
 
وجاء تفاعل وزارة التجارة بعد ساعات قليلة من مناشدة موظفي الغرفة تدخل وزير التجارة عبر " سبق " بعد إيقافها من قِبل الغرفة لمدة تزيد على 10 أيام دخل معها الموظفون بأزمة مالية تضاعفت مع عودة المدارس.
 
 

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تفاعلاً مع "سبق" .. المتحدث بوزارة التجارة يؤكد إيداع رواتب موظفي غرفة تبوك
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ " سبق " أن رواتب منسوبي غرفة تبوك أودعت في حساباتهم البارحة، مؤكدًا متابعة الوزارة  لضمان عدم تكرار تأخر الرواتب. 
 
وجاء تفاعل وزارة التجارة بعد ساعات قليلة من مناشدة موظفي الغرفة تدخل وزير التجارة عبر " سبق " بعد إيقافها من قِبل الغرفة لمدة تزيد على 10 أيام دخل معها الموظفون بأزمة مالية تضاعفت مع عودة المدارس.
 
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
11:10 PM
بعد إيقافها 10 أيام

تفاعلاً مع "سبق" .. المتحدث بوزارة التجارة يؤكد إيداع رواتب موظفي غرفة تبوك

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بدر الجبل - تبوك
2
7,207

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين لـ " سبق " أن رواتب منسوبي غرفة تبوك أودعت في حساباتهم البارحة، مؤكدًا متابعة الوزارة  لضمان عدم تكرار تأخر الرواتب. 
 
وجاء تفاعل وزارة التجارة بعد ساعات قليلة من مناشدة موظفي الغرفة تدخل وزير التجارة عبر " سبق " بعد إيقافها من قِبل الغرفة لمدة تزيد على 10 أيام دخل معها الموظفون بأزمة مالية تضاعفت مع عودة المدارس.
 
 

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