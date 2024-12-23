تفاعلاً مع "سبق" .. شرطة الرياض: تضبط دُمى "عبدة الشيطان"

في أحد محال الألعاب الشهيرة بالعاصمة

أكّدت شرطة منطقة الرياض، تفاعلها مع ما نشرته "سبق"، عن عرض ألعاب "عبدة الشيطان" في أحد محال الألعاب الشهيرة بالرياض؛ حيث أعلنت مباشرتها الموقع وضبط الدُمى وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

تفصيلاً؛ قالت شرطة الرياض، إنه ومن خلال متابعة شرطة المنطقة لما يتم نشره في وسائل الإعلام، فقد تمّ توثيق خبر "سبق" تحت عنوان (مواطن يرصد محلاً شهيراً بالرياض يبيع ألعاب "عبدة الشيطان").

ولأهمية ما جاء في الخبر وخطره على النشء، فقد تمّ تكليف الجهة المختصّة بإدارة التحريات والبحث الجنائي بالوقوف على حقيقة ما جاء في الخبر.

ووفقاً لما تمّ اتخاذه من إجراءات، جرى تحديد المعرض ورصده؛ حيث ثبت وجود تلك الدُمى وتمّ ضبطها، وبسماع أقوال المسؤول عن المعرض ذكر أن تلك الألعاب يتم استيرادها من دولة آسيوية ومن ثم عرضها للبيع.

وقالت شرطة المنطقة: "جرى تحريز المضبوطات، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض؛ لمعالجة القضية حسب الاختصاص".

وكان الزميل عويد التومي؛ قد أعدَّ التقرير عن المحل المخالف قبل أيامٍ قليلة، فيما كشفت "سبق"، في تقريرٍ لها، أمس، عن مباشرة شرطة المنطقة، المحل وضبط المخالفات.