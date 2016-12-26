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تفتيش روسي على الإجراءات الأمنية بمطارات مصر

في إطار خطة موسكو لإعادة استئناف الرحلات

 قالت مصادر مطلعة إن فريق تفتيش روسياً يضم خبراء في أمن الطيران اتجه إلى القاهرة، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها مصر لتأمين المطارات.


وأضافت المصادر وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز" أن الخبراء سيفحصون المبنى رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي في إطار خطة روسيا لإعادة استئناف الرحلات الي المطارات المصرية.

ونوهت المصادر بأن السلطات المصرية قامت بتجهيز المطارات بأحدث أجهزة التفتيش بالأشعة، وزادت السعة التخزينية لكاميرات المراقبة على الأسوار وداخل الصالات إلى ٣٠ يوما، مؤكدة أن زيارة الفريق الروسي ستقتصر على المبنى 2 بمطار القاهرة، لتمهد لعودة الرحلات الروسية ثم يتبعها رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

وكانت أول رحلة جوية لطائرة شحن من القاهرة قد أقلعت إلى موسكو، يوم السبت، بعد توقف أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015.

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تفتيش روسي على الإجراءات الأمنية بمطارات مصر
سبق

 قالت مصادر مطلعة إن فريق تفتيش روسياً يضم خبراء في أمن الطيران اتجه إلى القاهرة، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها مصر لتأمين المطارات.


وأضافت المصادر وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز" أن الخبراء سيفحصون المبنى رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي في إطار خطة روسيا لإعادة استئناف الرحلات الي المطارات المصرية.

ونوهت المصادر بأن السلطات المصرية قامت بتجهيز المطارات بأحدث أجهزة التفتيش بالأشعة، وزادت السعة التخزينية لكاميرات المراقبة على الأسوار وداخل الصالات إلى ٣٠ يوما، مؤكدة أن زيارة الفريق الروسي ستقتصر على المبنى 2 بمطار القاهرة، لتمهد لعودة الرحلات الروسية ثم يتبعها رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

وكانت أول رحلة جوية لطائرة شحن من القاهرة قد أقلعت إلى موسكو، يوم السبت، بعد توقف أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
08:07 PM
في إطار خطة موسكو لإعادة استئناف الرحلات

تفتيش روسي على الإجراءات الأمنية بمطارات مصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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 قالت مصادر مطلعة إن فريق تفتيش روسياً يضم خبراء في أمن الطيران اتجه إلى القاهرة، للاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها مصر لتأمين المطارات.


وأضافت المصادر وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز" أن الخبراء سيفحصون المبنى رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي في إطار خطة روسيا لإعادة استئناف الرحلات الي المطارات المصرية.

ونوهت المصادر بأن السلطات المصرية قامت بتجهيز المطارات بأحدث أجهزة التفتيش بالأشعة، وزادت السعة التخزينية لكاميرات المراقبة على الأسوار وداخل الصالات إلى ٣٠ يوما، مؤكدة أن زيارة الفريق الروسي ستقتصر على المبنى 2 بمطار القاهرة، لتمهد لعودة الرحلات الروسية ثم يتبعها رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

وكانت أول رحلة جوية لطائرة شحن من القاهرة قد أقلعت إلى موسكو، يوم السبت، بعد توقف أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015.

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