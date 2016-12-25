النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفتيش طائرة تونسية متجهة لبرشلونة إثر بلاغ كاذب عن عمل إرهابي

دون أن يتم العثور على شيء

قام الأمن التونسي اليوم بإعادة تفتيش طائرة الخطوط الجوية التونسية المتوجهة إلى برشلونة بعد صعود الركاب، تحسبًا من عمل إرهابي دون أن يعثر على شيء.

وجاء في بيان للداخلية التونسية أن قواتها قامت بإعادة تفتيش الطائرة وحمولتها بشكل دقيق إثر بلاغ تلقته أجهزتها تقول بأن فتاة من بين الركاب تعتزم القيام بعمل إرهابي.

وقامت القوات الأمنية بعد ذلك بإنزال الفتاة لمتابعة التحقيق معها، فيما أقلعت الطائرة نحو وجهتها.
 

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
تفتيش طائرة تونسية متجهة لبرشلونة إثر بلاغ كاذب عن عمل إرهابي
سبق

قام الأمن التونسي اليوم بإعادة تفتيش طائرة الخطوط الجوية التونسية المتوجهة إلى برشلونة بعد صعود الركاب، تحسبًا من عمل إرهابي دون أن يعثر على شيء.

وجاء في بيان للداخلية التونسية أن قواتها قامت بإعادة تفتيش الطائرة وحمولتها بشكل دقيق إثر بلاغ تلقته أجهزتها تقول بأن فتاة من بين الركاب تعتزم القيام بعمل إرهابي.

وقامت القوات الأمنية بعد ذلك بإنزال الفتاة لمتابعة التحقيق معها، فيما أقلعت الطائرة نحو وجهتها.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
08:25 PM
دون أن يتم العثور على شيء

تفتيش طائرة تونسية متجهة لبرشلونة إثر بلاغ كاذب عن عمل إرهابي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
0
456

قام الأمن التونسي اليوم بإعادة تفتيش طائرة الخطوط الجوية التونسية المتوجهة إلى برشلونة بعد صعود الركاب، تحسبًا من عمل إرهابي دون أن يعثر على شيء.

وجاء في بيان للداخلية التونسية أن قواتها قامت بإعادة تفتيش الطائرة وحمولتها بشكل دقيق إثر بلاغ تلقته أجهزتها تقول بأن فتاة من بين الركاب تعتزم القيام بعمل إرهابي.

وقامت القوات الأمنية بعد ذلك بإنزال الفتاة لمتابعة التحقيق معها، فيما أقلعت الطائرة نحو وجهتها.
 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
1,853
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,064
1200

1200

17 ديسمبر
5,689
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,995

كاريكاتير

مقاضي رمضان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة