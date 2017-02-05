تفجير إرهابي بالمنامة يسفر عن أضرار مادية ولا إصابات

قالت وزارة الداخلية البحرينية في وقت متأخر أمس، إن تفجيراً إرهابياً وقع على شارع البديع في العاصمة المنامة أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.
قالت وزارة الداخلية البحرينية في وقت متأخر أمس، إن تفجيراً إرهابياً وقع على شارع البديع في العاصمة المنامة أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.
قالت وزارة الداخلية البحرينية في وقت متأخر أمس، إن تفجيراً إرهابياً وقع على شارع البديع في العاصمة المنامة أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.
قالت وزارة الداخلية البحرينية في وقت متأخر أمس، إن تفجيراً إرهابياً وقع على شارع البديع في العاصمة المنامة أسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها.