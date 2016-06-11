"تقارير .. آيفون 8" لن يدعم خدمات البيانات عالية السرعة

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "آبل" الأميركية ستصدم كافة منتظري "آيفون 8" بأنباء سيئة.

وقالت شبكة "بلومبرج" الأميركية: إن "آبل" فوّتت في "آيفون 8" إمكانيةَ دعم وصلات البيانات عالية السرعة "جيجابت إل تي إي".

وجاءت تقارير الشبكة الأميركية ضمن آخر الأخبار المسربة عن هاتف "آيفون 8".

وأرجعت التقارير المنقولة عن مصادر من داخل "آبل" ذلك الأمر إلى استعانتها بمعالجات مختلفة من شركة "إنتل"، بدلًا من التي استخدمت في هاتفَي: "آيفون7، وآيفون 7 بلس" من شركة "كوالكوم".

ونظريًّا: يمكن لمعالجات "كوالكوم" أن تصل إلى سرعة البيانات القصوى "جيجابت إل تي إي"، وهذا مدرج في معالج "سنابدراجون 835"، ولكن "إنتل" لم تصل لتلك التقنية بعد.

وقد تواجه "آبل" مشكلة كبيرة في حالة عدم اعتمادها على تلك التقنية، وخاصة أن كافة الشركات المزودة للإنترنت والاتصالات العالمية أشارت إلى أنها ستدعم شبكات "جيجابت إل تي إي" في نهاية العام تقريبًا، والتي من المتوقع أن تدعم هواتف "سامسونج جالاكسي إس 8، وإس 8 بلس"، و"سامسونج نوت 8"، وغيرها من هواتف الأندرويد التي تدعم معالج "سنابدراجون 835".