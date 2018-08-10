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تقارير إنجليزية تشيد بلاعب الهلال المعار إلى ولفرهامبتون

عدت تقارير إنجليزية لاعب الهلال البرازيلي ليو المعار إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مدة عام بالبطل الجديد بعد أن نجح في قيادة الفريق نحو حصد النقاط الثلاث للفريق في مباراته الأولى في الشامبيونشيب.

واعتبرت صحيفة إكسبريس الإنجليزية أن بوناتيني نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الجولة الأولى من مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب" ضد فريق ميدلسبره ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط.

ونقلت الصحيفة تصريحات اللاعب التي أبدى فيها بالغ سعادته بالتواجد في الكرة الإنجليزية، مبيناً أنه لم يكن يعلم شيئاً عن انتقاله للفريق وأنه منذ أسبوع فقط كان في معسكر الهلال في النمسا قبل أن تنجح المفاوضات ويرحل لناديه الجديد.

الجدير بالذكر أن ليو تمت إعارته الأسبوع الماضي إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 2.6 مليون ريال لمدة موسم مع أفضلية الشراء للنادي الإنجليزي نظير 5 ملايين يورو حال الاتفاق.

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تقارير إنجليزية تشيد بلاعب الهلال المعار إلى ولفرهامبتون
سبق

عدت تقارير إنجليزية لاعب الهلال البرازيلي ليو المعار إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مدة عام بالبطل الجديد بعد أن نجح في قيادة الفريق نحو حصد النقاط الثلاث للفريق في مباراته الأولى في الشامبيونشيب.

واعتبرت صحيفة إكسبريس الإنجليزية أن بوناتيني نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الجولة الأولى من مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب" ضد فريق ميدلسبره ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط.

ونقلت الصحيفة تصريحات اللاعب التي أبدى فيها بالغ سعادته بالتواجد في الكرة الإنجليزية، مبيناً أنه لم يكن يعلم شيئاً عن انتقاله للفريق وأنه منذ أسبوع فقط كان في معسكر الهلال في النمسا قبل أن تنجح المفاوضات ويرحل لناديه الجديد.

الجدير بالذكر أن ليو تمت إعارته الأسبوع الماضي إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 2.6 مليون ريال لمدة موسم مع أفضلية الشراء للنادي الإنجليزي نظير 5 ملايين يورو حال الاتفاق.

08 أغسطس 2017 - 16 ذو القعدة 1438
09:18 PM

تقارير إنجليزية تشيد بلاعب الهلال المعار إلى ولفرهامبتون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عدت تقارير إنجليزية لاعب الهلال البرازيلي ليو المعار إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مدة عام بالبطل الجديد بعد أن نجح في قيادة الفريق نحو حصد النقاط الثلاث للفريق في مباراته الأولى في الشامبيونشيب.

واعتبرت صحيفة إكسبريس الإنجليزية أن بوناتيني نجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد في الجولة الأولى من مباريات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "الشامبيون شيب" ضد فريق ميدلسبره ليحقق الفريق أول ثلاث نقاط.

ونقلت الصحيفة تصريحات اللاعب التي أبدى فيها بالغ سعادته بالتواجد في الكرة الإنجليزية، مبيناً أنه لم يكن يعلم شيئاً عن انتقاله للفريق وأنه منذ أسبوع فقط كان في معسكر الهلال في النمسا قبل أن تنجح المفاوضات ويرحل لناديه الجديد.

الجدير بالذكر أن ليو تمت إعارته الأسبوع الماضي إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 2.6 مليون ريال لمدة موسم مع أفضلية الشراء للنادي الإنجليزي نظير 5 ملايين يورو حال الاتفاق.

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