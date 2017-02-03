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تقرير: "رونالدو" أعلى الرياضيين دخلاً حول العالم بـ٨٨ مليون دولار سنوياً

تصدر نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم خلال عام 2016، وذلك نقلاً عن مجلة فوربس الاقتصادية، بدخل سنوي بلغ 88 مليون دولار.


ويأتي خلف رونالدو مباشرة منافسه وغريمة التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بدخل سنوي 81.4 مليون دولار، إذ تمكن رونالدو من الوصول لهذا الرقم من خلال الراتب السنوي الذي يتقاضاه من النادي المدريدي "56 مليون دولار"، بالإضافة إلى العقود الإعلانية البالغة "32 مليون".


وتتضمن القائمة 100 اسم، في الوقت الذي يمتلك فيه قطبا الكرة في إسبانيا 3 ممثلين فيها وهم، إلى جانب رونالدو في الريال، الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز.


بينما تضم قائمة البلاوغرانا، إلى جانب ميسي، ثنائي الهجوم الآخر الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا.


كما تضم قائمة العشرة الأوائل كلاً من الأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، "77.2 مليون دولار"، ولاعب التنس السويسري روجر فيدرير "67.8 مليون دولار"، وكيفين دورانت، لاعب سياتل سوبرسونيكس لكرة السلة، "56.2 مليون"، والصربي نوفاك ديوكوفيتش "55.8 مليون"، وكام نويتون، لاعب كارولاينا بانترز لكرة القدم الأمريكية، "53.1 مليون"، وثنائي الجولف الأمريكيين فيل ميكلسون "52.9 مليون"، وجوردان سبيث "52.8 مليون"، وكوبي براينت "50 مليوناً".


كما أعلنت المجلة عن قائمة شركات تمثيل اللاعبين الأكثر شهرة، حيث جاءت شركة "غيستيفوت"، المملوكة لجورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، في المرتبة الثامنة بإجمالي 91 عميلاً.


بينما تتصدر شركة "كرييتيف أرتسيت" الأمريكية القائمة بـ441 عميلاً وتخطى إجمالي عمولاتها حاجز الـ290 مليون دولار خلال العام المنقضي.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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تقرير: "رونالدو" أعلى الرياضيين دخلاً حول العالم بـ٨٨ مليون دولار سنوياً
سبق

تصدر نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم خلال عام 2016، وذلك نقلاً عن مجلة فوربس الاقتصادية، بدخل سنوي بلغ 88 مليون دولار.


ويأتي خلف رونالدو مباشرة منافسه وغريمة التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بدخل سنوي 81.4 مليون دولار، إذ تمكن رونالدو من الوصول لهذا الرقم من خلال الراتب السنوي الذي يتقاضاه من النادي المدريدي "56 مليون دولار"، بالإضافة إلى العقود الإعلانية البالغة "32 مليون".


وتتضمن القائمة 100 اسم، في الوقت الذي يمتلك فيه قطبا الكرة في إسبانيا 3 ممثلين فيها وهم، إلى جانب رونالدو في الريال، الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز.


بينما تضم قائمة البلاوغرانا، إلى جانب ميسي، ثنائي الهجوم الآخر الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا.


كما تضم قائمة العشرة الأوائل كلاً من الأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، "77.2 مليون دولار"، ولاعب التنس السويسري روجر فيدرير "67.8 مليون دولار"، وكيفين دورانت، لاعب سياتل سوبرسونيكس لكرة السلة، "56.2 مليون"، والصربي نوفاك ديوكوفيتش "55.8 مليون"، وكام نويتون، لاعب كارولاينا بانترز لكرة القدم الأمريكية، "53.1 مليون"، وثنائي الجولف الأمريكيين فيل ميكلسون "52.9 مليون"، وجوردان سبيث "52.8 مليون"، وكوبي براينت "50 مليوناً".


كما أعلنت المجلة عن قائمة شركات تمثيل اللاعبين الأكثر شهرة، حيث جاءت شركة "غيستيفوت"، المملوكة لجورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، في المرتبة الثامنة بإجمالي 91 عميلاً.


بينما تتصدر شركة "كرييتيف أرتسيت" الأمريكية القائمة بـ441 عميلاً وتخطى إجمالي عمولاتها حاجز الـ290 مليون دولار خلال العام المنقضي.
 

03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
06:46 PM

تقرير: "رونالدو" أعلى الرياضيين دخلاً حول العالم بـ٨٨ مليون دولار سنوياً

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محمد البقمي - الرياض
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تصدر نجم ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم خلال عام 2016، وذلك نقلاً عن مجلة فوربس الاقتصادية، بدخل سنوي بلغ 88 مليون دولار.


ويأتي خلف رونالدو مباشرة منافسه وغريمة التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، بدخل سنوي 81.4 مليون دولار، إذ تمكن رونالدو من الوصول لهذا الرقم من خلال الراتب السنوي الذي يتقاضاه من النادي المدريدي "56 مليون دولار"، بالإضافة إلى العقود الإعلانية البالغة "32 مليون".


وتتضمن القائمة 100 اسم، في الوقت الذي يمتلك فيه قطبا الكرة في إسبانيا 3 ممثلين فيها وهم، إلى جانب رونالدو في الريال، الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز.


بينما تضم قائمة البلاوغرانا، إلى جانب ميسي، ثنائي الهجوم الآخر الأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا.


كما تضم قائمة العشرة الأوائل كلاً من الأمريكي ليبرون جيمس، نجم فريق كليفلاند كافالييرز لكرة السلة، "77.2 مليون دولار"، ولاعب التنس السويسري روجر فيدرير "67.8 مليون دولار"، وكيفين دورانت، لاعب سياتل سوبرسونيكس لكرة السلة، "56.2 مليون"، والصربي نوفاك ديوكوفيتش "55.8 مليون"، وكام نويتون، لاعب كارولاينا بانترز لكرة القدم الأمريكية، "53.1 مليون"، وثنائي الجولف الأمريكيين فيل ميكلسون "52.9 مليون"، وجوردان سبيث "52.8 مليون"، وكوبي براينت "50 مليوناً".


كما أعلنت المجلة عن قائمة شركات تمثيل اللاعبين الأكثر شهرة، حيث جاءت شركة "غيستيفوت"، المملوكة لجورجي مينديش وكيل أعمال كريستيانو رونالدو، في المرتبة الثامنة بإجمالي 91 عميلاً.


بينما تتصدر شركة "كرييتيف أرتسيت" الأمريكية القائمة بـ441 عميلاً وتخطى إجمالي عمولاتها حاجز الـ290 مليون دولار خلال العام المنقضي.
 

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