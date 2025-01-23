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"تقرير سي آي أيه": أمريكا شجّعت "صدام" على غزو سوريا عام 1983

 كشف تقرير للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" يعود إلى عام 1983 إلى أن واشنطن شجّعت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على الهجوم على سوريا؛ من أجل تأمين أنابيب النفط المؤدية للبحر المتوسط والخليج.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن أمريكا حثت صدام حسين على الهجوم على نظام حافظ الأسد؛ بسبب غلق أنابيب النفط العراقية، وفقاً لتقرير للاستخبارات الأمريكية يعود إلى عام 1983، والذي نُشر ضمن الوثائق التي أفرجت عنها الوكالة مؤخراً.

وكشف التقرير الاستخباراتي الذي كتبه جرهام فولر، أحد قياديي الوكالة حينها أنه على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها حثّ العراق على شن الحرب على سوريا، موضحاً أن صدام حسين قاتل من أجل البقاء في الحرب العراقية الإيرانية.

وحسب التقرير، فقد رفض صدام حسين المقترح الأمريكي؛ لأنه لم تكن لديه الرغبة في فتح جبهة أخرى للقتال أثناء حربه ضد إيران.

 

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"تقرير سي آي أيه": أمريكا شجّعت "صدام" على غزو سوريا عام 1983
سبق

 كشف تقرير للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" يعود إلى عام 1983 إلى أن واشنطن شجّعت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على الهجوم على سوريا؛ من أجل تأمين أنابيب النفط المؤدية للبحر المتوسط والخليج.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن أمريكا حثت صدام حسين على الهجوم على نظام حافظ الأسد؛ بسبب غلق أنابيب النفط العراقية، وفقاً لتقرير للاستخبارات الأمريكية يعود إلى عام 1983، والذي نُشر ضمن الوثائق التي أفرجت عنها الوكالة مؤخراً.

وكشف التقرير الاستخباراتي الذي كتبه جرهام فولر، أحد قياديي الوكالة حينها أنه على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها حثّ العراق على شن الحرب على سوريا، موضحاً أن صدام حسين قاتل من أجل البقاء في الحرب العراقية الإيرانية.

وحسب التقرير، فقد رفض صدام حسين المقترح الأمريكي؛ لأنه لم تكن لديه الرغبة في فتح جبهة أخرى للقتال أثناء حربه ضد إيران.

 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
11:10 AM

"تقرير سي آي أيه": أمريكا شجّعت "صدام" على غزو سوريا عام 1983

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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 كشف تقرير للاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" يعود إلى عام 1983 إلى أن واشنطن شجّعت الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين على الهجوم على سوريا؛ من أجل تأمين أنابيب النفط المؤدية للبحر المتوسط والخليج.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فإن أمريكا حثت صدام حسين على الهجوم على نظام حافظ الأسد؛ بسبب غلق أنابيب النفط العراقية، وفقاً لتقرير للاستخبارات الأمريكية يعود إلى عام 1983، والذي نُشر ضمن الوثائق التي أفرجت عنها الوكالة مؤخراً.

وكشف التقرير الاستخباراتي الذي كتبه جرهام فولر، أحد قياديي الوكالة حينها أنه على الولايات المتحدة أن تضع في اعتبارها حثّ العراق على شن الحرب على سوريا، موضحاً أن صدام حسين قاتل من أجل البقاء في الحرب العراقية الإيرانية.

وحسب التقرير، فقد رفض صدام حسين المقترح الأمريكي؛ لأنه لم تكن لديه الرغبة في فتح جبهة أخرى للقتال أثناء حربه ضد إيران.

 

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