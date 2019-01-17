تقليد "الحربي" رتبته الجديدة في المدينة المنورة

قلد قائد مدينة تدريب الأمن العام في منطقة المدينة المنورة، العقيد أحمد بن صالح الجهني، وبحضور مساعده، ومدير التعليم في المدينة العقيد مظلي بدر بن سعود آل سعود، الملازم أول عبدالله بن محمد الحربي، رتبته الجديد بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وعبر الملازم أول "عبدالله "عن اعتزازه بثقة القيادة الرشيدة، آملا أن تكون الترقية عونا له في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

حضر مراسم تقليد الرتبة العقيد عبدالرحمن بن عبدربه الحازمي، والنقيب مظلي عبدالله بن عبدالرحمن اللقماني.