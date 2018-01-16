"تقنية المؤسس" تحتضن اللقاء الرابع للمجموعة السعودية للمبرمجين

عُقد تحت عنوان "مدخل إلى إطار عمل Laravel"

احتضنت (بادر) التابعة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مساء أمس السبت الملتقى الرابع للمجموعة السعودية للمبرمجين (برمج)، الذي جاء بعنوان (مدخل إلى إطار عمل Laravel).

وتحدث المهندس عبدالله القثامي، ضيف الملتقى، عن إطار عمل برمجة تطبيقات الويب مفتوحة المصدر بلغة PHP الشهيرة، وأكد أن Laravel أصبح أحد أشهر أطر العمل وفقًا لإحصائية تم عملها من قِبل المطورين في عام ٢٠١٣. كما قام "القثامي" بالتطبيق العملي مع الحضور. وقد كان التفاعل والحضور كبيرَيْن من المبرمجين والمبرمجات السعوديين.



وأوضح المهندس بدر العوين، عضو المجموعة السعودية للمبرمجين، أن (برمج) تسعى من خلال اللقاءات الشهرية للمجموعة إلى رفع كفاءة المبرمجين والمطورين السعوديين؛ لما لذلك من أثر كبير على تطوير الشباب السعودي. كما تهدف المجموعة إلى دعم الطلاب في المراحل التعليمية في تعلُّم البرمجة، وذلك وفق خطة عمل، تم وضعها ليتم العمل عليها مستقبلاً.



يُشار إلى أنه يمكن مشاهدة فعاليات الملتقى عبر حسابات المجموعة على شبكة التواصل الاجتماعي @parmg_sa

